Токеномика Scroll (SCR) Откройте для себя ключевую информацию о Scroll (SCR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Scroll (SCR) Scroll – это совместимый с байт-кодом zkEVM роллап. Официальный сайт: https://scroll.io/ Whitepaper: https://scroll.io/files/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://scrollscan.com/token/0xd29687c813d741e2f938f4ac377128810e217b1b Купить SCR сейчас!

Токеномика и анализ цен Scroll (SCR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Scroll (SCR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 48,53M $ 48,53M $ 48,53M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 190,00M $ 190,00M $ 190,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 255,40M $ 255,40M $ 255,40M Исторический максимум: $ 1,5 $ 1,5 $ 1,5 Исторический минимум: $ 0,20737186586456552 $ 0,20737186586456552 $ 0,20737186586456552 Текущая цена: $ 0,2554 $ 0,2554 $ 0,2554 Узнайте больше о цене Scroll (SCR)

Токеномика Scroll (SCR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Scroll (SCR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SCR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SCR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SCR, изучите текущую цену SCR!

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