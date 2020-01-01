Токеномика Sauber FT (SAUBER) Откройте для себя ключевую информацию о Sauber FT (SAUBER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sauber FT (SAUBER) $SAUBER — это название единственного официального жетона болельщика Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token. Fan Token— это цифровые активы с неограниченным сроком действия. Думайте о них как о своем традиционном членстве, только с правом голоса при принятии официальных клубных решений, непревзойденным доступом к вашей команде и невероятными впечатлениями, которые бывают раз в жизни. Официальный сайт: https://www.socios.com Обозреватель блоков: https://chiliscan.com/token/0xcf6D626203011e5554C82baBE17dd7CDC4Ee86BF Купить SAUBER сейчас!

Токеномика и анализ цен Sauber FT (SAUBER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sauber FT (SAUBER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 468,59K $ 468,59K $ 468,59K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 2,79M $ 2,79M $ 2,79M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,98 $ 1,98 $ 1,98 Исторический минимум: $ 0,15692546823447118 $ 0,15692546823447118 $ 0,15692546823447118 Текущая цена: $ 0,1682 $ 0,1682 $ 0,1682 Узнайте больше о цене Sauber FT (SAUBER)

Токеномика Sauber FT (SAUBER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sauber FT (SAUBER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SAUBER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SAUBER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAUBER, изучите текущую цену SAUBER!

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