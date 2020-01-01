Токеномика Sauber FT (SAUBER)

Токеномика Sauber FT (SAUBER)

Откройте для себя ключевую информацию о Sauber FT (SAUBER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Sauber FT (SAUBER)

$SAUBER — это название единственного официального жетона болельщика Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token. Fan Token— это цифровые активы с неограниченным сроком действия. Думайте о них как о своем традиционном членстве, только с правом голоса при принятии официальных клубных решений, непревзойденным доступом к вашей команде и невероятными впечатлениями, которые бывают раз в жизни.

Официальный сайт:
https://www.socios.com
Обозреватель блоков:
https://chiliscan.com/token/0xcf6D626203011e5554C82baBE17dd7CDC4Ee86BF

Токеномика и анализ цен Sauber FT (SAUBER)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sauber FT (SAUBER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 468,59K
$ 468,59K$ 468,59K
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 2,79M
$ 2,79M$ 2,79M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 1,98
$ 1,98$ 1,98
Исторический минимум:
$ 0,15692546823447118
$ 0,15692546823447118$ 0,15692546823447118
Текущая цена:
$ 0,1682
$ 0,1682$ 0,1682

Токеномика Sauber FT (SAUBER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Sauber FT (SAUBER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SAUBER, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SAUBER.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAUBER, изучите текущую цену SAUBER!

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История цены Sauber FT (SAUBER)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.