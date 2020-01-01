Токеномика Sharpe AI (SAI) Откройте для себя ключевую информацию о Sharpe AI (SAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sharpe AI (SAI) Sharpe - это криптовалютное суперприложение с искусственным интеллектом для профессиональных трейдеров, представляющее собой единую платформу для анализа, инвестирования и автоматизации работы с цифровыми активами. С более чем 150 000 пользователей и объемом более $500 млн Sharpe является крупнейшим криптовалютным суперприложением. Официальный сайт: http://sharpe.ai Whitepaper: https://github.com/Sharpelabs/Whitepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x3567aa22cd3ab9aef23d7e18ee0d7cf16974d7e6 Купить SAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Sharpe AI (SAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sharpe AI (SAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,81M $ 1,81M $ 1,81M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 111,82M $ 111,82M $ 111,82M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,23M $ 16,23M $ 16,23M Исторический максимум: $ 0,12 $ 0,12 $ 0,12 Исторический минимум: $ 0,005510456677960299 $ 0,005510456677960299 $ 0,005510456677960299 Текущая цена: $ 0,01623 $ 0,01623 $ 0,01623 Узнайте больше о цене Sharpe AI (SAI)

Токеномика Sharpe AI (SAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sharpe AI (SAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAI, изучите текущую цену SAI!

Как купить SAI Заинтересованы в добавлении Sharpe AI (SAI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SAI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить SAI на MEXC прямо сейчас!

История цены Sharpe AI (SAI) Анализ истории цены SAI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены SAI прямо сейчас!

Прогноз цены SAI Хотите узнать, куда может двигаться SAI? Наша страница прогноза цены SAI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SAI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!