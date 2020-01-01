Токеномика RYO Token (RYO)

Токеномика RYO Token (RYO)

Откройте для себя ключевую информацию о RYO Token (RYO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о RYO Token (RYO)

RYO была разработана как криптовалюта для широких масс с упором на простоту и удобство использования. Экосистема RYO включает в себя бесшовную интеграцию с нашим цифровым кошельком LIFE и платформой электронной коммерции Global Mall, что позволит RYO выйти на передовые позиции в мире и получить массовое признание. Разработанная как сверхгибкая, сверхмасштабируемая и сверхбезопасная система с удобным интерфейсом и процессами регистрации, RYO установит новые стандарты удобства использования криптовалют.

Официальный сайт:
https://ryocoin.com
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x4C7fe8F97dB97CbCcC76989AB742afc66ca6e75C

Токеномика и анализ цен RYO Token (RYO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене RYO Token (RYO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 2,00B
$ 2,00B$ 2,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 8,36B
$ 8,36B$ 8,36B
Исторический максимум:
$ 15,743
$ 15,743$ 15,743
Исторический минимум:
$ 1,0169715466069038
$ 1,0169715466069038$ 1,0169715466069038
Текущая цена:
$ 4,181
$ 4,181$ 4,181

Токеномика RYO Token (RYO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики RYO Token (RYO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RYO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RYO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RYO, изучите текущую цену RYO!

Как купить RYO

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История цены RYO Token (RYO)

Анализ истории цены RYO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены RYO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.