Токеномика RocketX exchange (RVF) Откройте для себя ключевую информацию о RocketX exchange (RVF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RocketX exchange (RVF) RocketX — это самый продвинутый агрегатор CEX и DEX, который упрощает доступ к более чем 300 DEXS и 6 ведущим CEX с ликвидностью более 100 миллиардов долларов через единый пользовательский интерфейс и API. Мы помогаем пользователям сравнивать цены и получать лучшие курсы при каждом обмене. Поддерживает взаимодействие между более чем 100 блокчейнами (скоро будет 200+), такими как Биткойн, Эфириум, Космос и т. д., с возможностью мультичейн обмена одним щелчком мыши. Официальный сайт: https://RocketX.exchange Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1jLnHtjdVgKGGDsiyv9SL9GXFB-217Xl5/view?usp=sharing Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x2fb652314c3d850e9049057bbe9813f1eee882d3 Купить RVF сейчас!

Токеномика и анализ цен RocketX exchange (RVF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RocketX exchange (RVF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,79M $ 3,79M $ 3,79M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 93,69M $ 93,69M $ 93,69M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,05M $ 4,05M $ 4,05M Исторический максимум: $ 0,985 $ 0,985 $ 0,985 Исторический минимум: $ 0,01723594 $ 0,01723594 $ 0,01723594 Текущая цена: $ 0,04047 $ 0,04047 $ 0,04047 Узнайте больше о цене RocketX exchange (RVF)

Токеномика RocketX exchange (RVF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RocketX exchange (RVF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RVF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RVF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RVF, изучите текущую цену RVF!

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