Токеномика RocketX exchange (RVF)

Токеномика RocketX exchange (RVF)

Откройте для себя ключевую информацию о RocketX exchange (RVF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о RocketX exchange (RVF)

RocketX — это самый продвинутый агрегатор CEX и DEX, который упрощает доступ к более чем 300 DEXS и 6 ведущим CEX с ликвидностью более 100 миллиардов долларов через единый пользовательский интерфейс и API. Мы помогаем пользователям сравнивать цены и получать лучшие курсы при каждом обмене. Поддерживает взаимодействие между более чем 100 блокчейнами (скоро будет 200+), такими как Биткойн, Эфириум, Космос и т. д., с возможностью мультичейн обмена одним щелчком мыши.

Официальный сайт:
https://RocketX.exchange
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1jLnHtjdVgKGGDsiyv9SL9GXFB-217Xl5/view?usp=sharing
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x2fb652314c3d850e9049057bbe9813f1eee882d3

Токеномика и анализ цен RocketX exchange (RVF)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене RocketX exchange (RVF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,79M
$ 3,79M$ 3,79M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 93,69M
$ 93,69M$ 93,69M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,05M
$ 4,05M$ 4,05M
Исторический максимум:
$ 0,985
$ 0,985$ 0,985
Исторический минимум:
$ 0,01723594
$ 0,01723594$ 0,01723594
Текущая цена:
$ 0,04047
$ 0,04047$ 0,04047

Токеномика RocketX exchange (RVF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики RocketX exchange (RVF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RVF, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RVF.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RVF, изучите текущую цену RVF!

Как купить RVF

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История цены RocketX exchange (RVF)

Анализ истории цены RVF помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены RVF

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.