Токеномика RONIN (RON) Откройте для себя ключевую информацию о RONIN (RON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RONIN (RON) Ronin Network (RON) — это токен экосистемы для блокчейна Ronin, который используется для оплаты сборов за газ и для защиты сети как для Axie Infinity, так и для будущих игр/продуктов, построенных на этой цепочке. Официальный сайт: https://roninchain.com Whitepaper: https://docs.roninchain.com/basics/white-paper Обозреватель блоков: https://app.roninchain.com/ Купить RON сейчас!

Токеномика и анализ цен RONIN (RON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RONIN (RON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 290.61M $ 290.61M $ 290.61M Общее предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Оборотное предложение: $ 654.24M $ 654.24M $ 654.24M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 444.20M $ 444.20M $ 444.20M Исторический максимум: $ 4.536 $ 4.536 $ 4.536 Исторический минимум: $ 0.19762703891193972 $ 0.19762703891193972 $ 0.19762703891193972 Текущая цена: $ 0.4442 $ 0.4442 $ 0.4442 Узнайте больше о цене RONIN (RON)

Токеномика RONIN (RON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RONIN (RON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RON, изучите текущую цену RON!

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