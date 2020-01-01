Токеномика RealEstateMetaverse (REM) Откройте для себя ключевую информацию о RealEstateMetaverse (REM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RealEstateMetaverse (REM) Цель экосистемы REM – совершить революцию в сфере недвижимости, предоставив пользователям возможность инвестировать и приобретать реальную недвижимость по всему миру с помощью решений на основе блокчейна, уделяя особое внимание доступности, долевому владению, ликвидности и глобальной доступности. Официальный сайт: https://www.remmeta.ai/ Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x83d5D441eD15737D34226b682F7427d2217f2a8f Купить REM сейчас!

Токеномика и анализ цен RealEstateMetaverse (REM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RealEstateMetaverse (REM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,93211 $ 0,93211 $ 0,93211 Исторический минимум: $ 0,000530505971614396 $ 0,000530505971614396 $ 0,000530505971614396 Текущая цена: $ 0,002598 $ 0,002598 $ 0,002598 Узнайте больше о цене RealEstateMetaverse (REM)

Токеномика RealEstateMetaverse (REM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RealEstateMetaverse (REM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов REM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов REM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REM, изучите текущую цену REM!

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