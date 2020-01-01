Токеномика Resistance Dog (REDO) Откройте для себя ключевую информацию о Resistance Dog (REDO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Resistance Dog (REDO) Resistance Dog – это мемкоин в сети Ton. Официальный сайт: https://redoton.com Whitepaper: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:eb50136e-81f2-40ba-b6cd-76db7f0dcd2c?viewer%21megaVerb=group-discover Обозреватель блоков: https://tonviewer.com/EQBZ_cafPyDr5KUTs0aNxh0ZTDhkpEZONmLJA2SNGlLm4Cko Купить REDO сейчас!

Токеномика и анализ цен Resistance Dog (REDO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Resistance Dog (REDO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,18M $ 5,18M $ 5,18M Исторический максимум: $ 0,8789 $ 0,8789 $ 0,8789 Исторический минимум: $ 0,02596915379052476 $ 0,02596915379052476 $ 0,02596915379052476 Текущая цена: $ 0,05182 $ 0,05182 $ 0,05182 Узнайте больше о цене Resistance Dog (REDO)

Токеномика Resistance Dog (REDO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Resistance Dog (REDO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов REDO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов REDO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REDO, изучите текущую цену REDO!

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