Токеномика Redbelly Network (RBNT) Откройте для себя ключевую информацию о Redbelly Network (RBNT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Redbelly Network (RBNT) Redbelly Network — первая в мире формально проверенная блокчейн-система, разработанная в Университете Сиднея в сотрудничестве с CSIRO, Национальным научным агентством Австралии. Патент № 12093247, выданный в США. Redbelly позволяет эмитентам активов токенизировать их в соответствующие требованиям ончейн-структурированные продукты. Официальный сайт: https://www.redbelly.network/ Whitepaper: https://www.redbelly.network/hubfs/The%20Redbelly%20Network%20Whitepaper%201.4.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/2GBVt2ENvbHepuJMWYTPkkfpWUabAhsaXToYw8UphxS3 Купить RBNT сейчас!

Токеномика и анализ цен Redbelly Network (RBNT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Redbelly Network (RBNT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 148,60M $ 148,60M $ 148,60M Исторический максимум: $ 0,9 $ 0,9 $ 0,9 Исторический минимум: $ 0,013136854725629817 $ 0,013136854725629817 $ 0,013136854725629817 Текущая цена: $ 0,01486 $ 0,01486 $ 0,01486 Узнайте больше о цене Redbelly Network (RBNT)

Токеномика Redbelly Network (RBNT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Redbelly Network (RBNT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RBNT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RBNT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RBNT, изучите текущую цену RBNT!

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