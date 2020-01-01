Токеномика Raydium (RAY) Откройте для себя ключевую информацию о Raydium (RAY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Raydium (RAY) Raydium (RAY) is an Automatic Market Maker built on Solana and Serum. Similar to Sushi, users can add assets to a liquidity pool. The difference is that assets in the liquidity pool are converted to limit orders and placed on the Serum orderbook for everyone to trade against. This has the advantages of:1) having a standard orderbook and trading interface; 2) having shared liquidity across the serum orderbook so that serum users can interact with the liquidity as well as Raydium users being able to take advantage of Serum's existing liquidity; 3) built on Solana, Raydium enables much faster transactions, significantly lower fees, and enhanced scalability Raydium is strived to be the go-to platform for new token projects launching on Solana, where users can access liquidity upon launch,with opportunities to immediately earn additional yield by providing liquidity to new pools. Официальный сайт: https://raydium.io/#/ Whitepaper: https://raydium.io/Raydium-Litepaper.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/4k3Dyjzvzp8eMZWUXbBCjEvwSkkk59S5iCNLY3QrkX6R Купить RAY сейчас!

Токеномика и анализ цен Raydium (RAY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Raydium (RAY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 556,66M $ 556,66M $ 556,66M Общее предложение: $ 555,00M $ 555,00M $ 555,00M Оборотное предложение: $ 267,62M $ 267,62M $ 267,62M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,15B $ 1,15B $ 1,15B Исторический максимум: $ 16,87 $ 16,87 $ 16,87 Исторический минимум: $ 0,13434154340043583 $ 0,13434154340043583 $ 0,13434154340043583 Текущая цена: $ 2,08 $ 2,08 $ 2,08 Узнайте больше о цене Raydium (RAY)

Токеномика Raydium (RAY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Raydium (RAY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RAY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RAY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RAY, изучите текущую цену RAY!

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