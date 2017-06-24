Токеномика Quantum R. Ledger (QRL)

Токеномика Quantum R. Ledger (QRL)

Откройте для себя ключевую информацию о Quantum R. Ledger (QRL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Quantum R. Ledger (QRL)

Quantum Resistant Ledger (QRL) — это «полностью квантовоустойчивая сеть блокчейнов, использующая рекомендуемую PQ-CRYPTO/стандартную IETF криптографию». QRL использует расширенную схему подписи дерева Меркла (XMSS) на основе хэшей вместо ECDSA, которая, как сообщается, уязвима для квантовых атак и встречается во многих других блокчейн-проектах. Проект утверждает, что безопасность его платформы дополняется набором приложений и экосистемой разработки, которая позволяет пользователям «легко создавать блокчейн-приложения в своей доказуемо квантовоустойчивой сети».

Официальный сайт:
https://theqrl.org/
Whitepaper:
https://github.com/theQRL/Whitepaper/blob/master/QRL_whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://explorer.theqrl.org/

Токеномика и анализ цен Quantum R. Ledger (QRL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Quantum R. Ledger (QRL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 50,70M
$ 50,70M$ 50,70M
Общее предложение:
$ 105,00M
$ 105,00M$ 105,00M
Оборотное предложение:
$ 67,94M
$ 67,94M$ 67,94M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 78,36M
$ 78,36M$ 78,36M
Исторический максимум:
$ 1,28
$ 1,28$ 1,28
Исторический минимум:
$ 0,0408362163245
$ 0,0408362163245$ 0,0408362163245
Текущая цена:
$ 0,74625
$ 0,74625$ 0,74625

Токеномика Quantum R. Ledger (QRL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Quantum R. Ledger (QRL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов QRL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов QRL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QRL, изучите текущую цену QRL!

Как купить QRL

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История цены Quantum R. Ledger (QRL)

Анализ истории цены QRL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены QRL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.