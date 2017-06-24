Токеномика Quantum R. Ledger (QRL) Откройте для себя ключевую информацию о Quantum R. Ledger (QRL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Quantum R. Ledger (QRL) Quantum Resistant Ledger (QRL) — это «полностью квантовоустойчивая сеть блокчейнов, использующая рекомендуемую PQ-CRYPTO/стандартную IETF криптографию». QRL использует расширенную схему подписи дерева Меркла (XMSS) на основе хэшей вместо ECDSA, которая, как сообщается, уязвима для квантовых атак и встречается во многих других блокчейн-проектах. Проект утверждает, что безопасность его платформы дополняется набором приложений и экосистемой разработки, которая позволяет пользователям «легко создавать блокчейн-приложения в своей доказуемо квантовоустойчивой сети». Официальный сайт: https://theqrl.org/ Whitepaper: https://github.com/theQRL/Whitepaper/blob/master/QRL_whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.theqrl.org/ Купить QRL сейчас!

Токеномика и анализ цен Quantum R. Ledger (QRL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Quantum R. Ledger (QRL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 50,70M $ 50,70M $ 50,70M Общее предложение: $ 105,00M $ 105,00M $ 105,00M Оборотное предложение: $ 67,94M $ 67,94M $ 67,94M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 78,36M $ 78,36M $ 78,36M Исторический максимум: $ 1,28 $ 1,28 $ 1,28 Исторический минимум: $ 0,0408362163245 $ 0,0408362163245 $ 0,0408362163245 Текущая цена: $ 0,74625 $ 0,74625 $ 0,74625 Узнайте больше о цене Quantum R. Ledger (QRL)

Токеномика Quantum R. Ledger (QRL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Quantum R. Ledger (QRL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов QRL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов QRL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QRL, изучите текущую цену QRL!

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