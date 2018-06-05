Токеномика QuarkChain (QKC)

Токеномика QuarkChain (QKC)

Откройте для себя ключевую информацию о QuarkChain (QKC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о QuarkChain (QKC)

The QuarkChain Network is an innovative permissionless blockchain architecture that aims to meet global commercial standards. It provides a secure, decentralized, and scalable blockchain solution to deliver 100,000+ on-chain TPS.

Официальный сайт:
https://quarkchain.io/
Whitepaper:
https://quarkchain.io/wp-content/uploads/2018/11/QUARK-CHAIN-Public-Version-0.3.5.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xea26c4ac16d4a5a106820bc8aee85fd0b7b2b664

Токеномика и анализ цен QuarkChain (QKC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене QuarkChain (QKC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 45,78M
$ 45,78M$ 45,78M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 7,14B
$ 7,14B$ 7,14B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,061
$ 0,061$ 0,061
Исторический минимум:
$ 0,00136475646408
$ 0,00136475646408$ 0,00136475646408
Текущая цена:
$ 0,006416
$ 0,006416$ 0,006416

Токеномика QuarkChain (QKC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики QuarkChain (QKC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов QKC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов QKC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QKC, изучите текущую цену QKC!

Как купить QKC

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История цены QuarkChain (QKC)

Анализ истории цены QKC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.