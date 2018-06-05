Токеномика QuarkChain (QKC) Откройте для себя ключевую информацию о QuarkChain (QKC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о QuarkChain (QKC) The QuarkChain Network is an innovative permissionless blockchain architecture that aims to meet global commercial standards. It provides a secure, decentralized, and scalable blockchain solution to deliver 100,000+ on-chain TPS. Официальный сайт: https://quarkchain.io/ Whitepaper: https://quarkchain.io/wp-content/uploads/2018/11/QUARK-CHAIN-Public-Version-0.3.5.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xea26c4ac16d4a5a106820bc8aee85fd0b7b2b664 Купить QKC сейчас!

Токеномика и анализ цен QuarkChain (QKC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене QuarkChain (QKC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 45,78M $ 45,78M $ 45,78M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 7,14B $ 7,14B $ 7,14B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,061 $ 0,061 $ 0,061 Исторический минимум: $ 0,00136475646408 $ 0,00136475646408 $ 0,00136475646408 Текущая цена: $ 0,006416 $ 0,006416 $ 0,006416 Узнайте больше о цене QuarkChain (QKC)

Токеномика QuarkChain (QKC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики QuarkChain (QKC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов QKC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов QKC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QKC, изучите текущую цену QKC!

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