Токеномика QBX (QBX)
Информация о QBX (QBX)
Фонд qiibee создает децентрализованную платежную инфраструктуру для экономики вознаграждений объемом 500 млрд $, подпитываемой $QBX. Цель проекта – позиционировать валюты лояльности одним из трех ведущих глобальных способов оплаты. Фонд qiibee предлагает децентрализованную платежную инфраструктуру, известную как сеть вознаграждений qiibee, которая позволяет предприятиям и потребителям торговать валютами лояльности и повышать их ликвидность. $QBX используется в качестве газа для запуска транзакций, связанных с созданием, зарабатыванием, тратой и обменом токенов лояльности и NFT лояльности в сети вознаграждений qiibee.
Токеномика и анализ цен QBX (QBX)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене QBX (QBX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика QBX (QBX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики QBX (QBX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов QBX, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов QBX.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QBX, изучите текущую цену QBX!
Как купить QBX
Заинтересованы в добавлении QBX (QBX) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки QBX, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.
История цены QBX (QBX)
Анализ истории цены QBX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены QBX
Хотите узнать, куда может двигаться QBX? Наша страница прогноза цены QBX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
Купить QBX (QBX)
Сумма
1 QBX = 0,002046 USD