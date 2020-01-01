Токеномика QBX (QBX)

Токеномика QBX (QBX)

Откройте для себя ключевую информацию о QBX (QBX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о QBX (QBX)

Фонд qiibee создает децентрализованную платежную инфраструктуру для экономики вознаграждений объемом 500 млрд $, подпитываемой $QBX. Цель проекта – позиционировать валюты лояльности одним из трех ведущих глобальных способов оплаты. Фонд qiibee предлагает децентрализованную платежную инфраструктуру, известную как сеть вознаграждений qiibee, которая позволяет предприятиям и потребителям торговать валютами лояльности и повышать их ликвидность. $QBX используется в качестве газа для запуска транзакций, связанных с созданием, зарабатыванием, тратой и обменом токенов лояльности и NFT лояльности в сети вознаграждений qiibee.

Официальный сайт:
https://qiibeefoundation.org/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x72FDc31f4a9a1EDF6B6132D3C1754F1CdcF5D9B1

Токеномика и анализ цен QBX (QBX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене QBX (QBX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,38B
$ 1,38B$ 1,38B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,82M
$ 2,82M$ 2,82M
Исторический максимум:
$ 0,13
$ 0,13$ 0,13
Исторический минимум:
$ 0,000335534475649
$ 0,000335534475649$ 0,000335534475649
Текущая цена:
$ 0,002046
$ 0,002046$ 0,002046

Токеномика QBX (QBX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики QBX (QBX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов QBX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов QBX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QBX, изучите текущую цену QBX!

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История цены QBX (QBX)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.