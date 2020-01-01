Токеномика QBX (QBX) Откройте для себя ключевую информацию о QBX (QBX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о QBX (QBX) Фонд qiibee создает децентрализованную платежную инфраструктуру для экономики вознаграждений объемом 500 млрд $, подпитываемой $QBX. Цель проекта – позиционировать валюты лояльности одним из трех ведущих глобальных способов оплаты. Фонд qiibee предлагает децентрализованную платежную инфраструктуру, известную как сеть вознаграждений qiibee, которая позволяет предприятиям и потребителям торговать валютами лояльности и повышать их ликвидность. $QBX используется в качестве газа для запуска транзакций, связанных с созданием, зарабатыванием, тратой и обменом токенов лояльности и NFT лояльности в сети вознаграждений qiibee. Официальный сайт: https://qiibeefoundation.org/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x72FDc31f4a9a1EDF6B6132D3C1754F1CdcF5D9B1 Купить QBX сейчас!

Токеномика и анализ цен QBX (QBX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене QBX (QBX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,38B $ 1,38B $ 1,38B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,82M $ 2,82M $ 2,82M Исторический максимум: $ 0,13 $ 0,13 $ 0,13 Исторический минимум: $ 0,000335534475649 $ 0,000335534475649 $ 0,000335534475649 Текущая цена: $ 0,002046 $ 0,002046 $ 0,002046 Узнайте больше о цене QBX (QBX)

Токеномика QBX (QBX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики QBX (QBX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов QBX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов QBX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QBX, изучите текущую цену QBX!

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