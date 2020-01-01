Токеномика Pyth Network (PYTH) Откройте для себя ключевую информацию о Pyth Network (PYTH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pyth Network (PYTH) Сеть Pyth является крупнейшей и наиболее быстро развивающейся оракловой сетью первой стороны. Pyth предоставляет финансовые приложения dApps в реальном времени на 40+ блокчейнах, а также 350+ каналов передачи цен с низкой задержкой по криптовалютам, акциям, ETF, валютным парам и товарам. Pyth подключает высокоточные рыночные данные от крупнейших мировых профессиональных трейдеров и бирж к любому смарт-контракту в любом месте. Официальный сайт: https://pyth.network/ Whitepaper: https://pyth.network/whitepaper_v2.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/HZ1JovNiVvGrGNiiYvEozEVgZ58xaU3RKwX8eACQBCt3 Купить PYTH сейчас!

Токеномика и анализ цен Pyth Network (PYTH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pyth Network (PYTH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 603,17M $ 603,17M $ 603,17M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 5,75B $ 5,75B $ 5,75B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,05B $ 1,05B $ 1,05B Исторический максимум: $ 4 $ 4 $ 4 Исторический минимум: $ 0,08123667498284516 $ 0,08123667498284516 $ 0,08123667498284516 Текущая цена: $ 0,1049 $ 0,1049 $ 0,1049 Узнайте больше о цене Pyth Network (PYTH)

Токеномика Pyth Network (PYTH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pyth Network (PYTH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PYTH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PYTH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PYTH, изучите текущую цену PYTH!

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