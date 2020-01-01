Токеномика Pyth Network (PYTH)

Токеномика Pyth Network (PYTH)

Откройте для себя ключевую информацию о Pyth Network (PYTH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Pyth Network (PYTH)

Сеть Pyth является крупнейшей и наиболее быстро развивающейся оракловой сетью первой стороны. Pyth предоставляет финансовые приложения dApps в реальном времени на 40+ блокчейнах, а также 350+ каналов передачи цен с низкой задержкой по криптовалютам, акциям, ETF, валютным парам и товарам. Pyth подключает высокоточные рыночные данные от крупнейших мировых профессиональных трейдеров и бирж к любому смарт-контракту в любом месте.

Официальный сайт:
https://pyth.network/
Whitepaper:
https://pyth.network/whitepaper_v2.pdf
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/HZ1JovNiVvGrGNiiYvEozEVgZ58xaU3RKwX8eACQBCt3

Токеномика и анализ цен Pyth Network (PYTH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pyth Network (PYTH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 603,17M
$ 603,17M$ 603,17M
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 5,75B
$ 5,75B$ 5,75B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,05B
$ 1,05B$ 1,05B
Исторический максимум:
$ 4
$ 4$ 4
Исторический минимум:
$ 0,08123667498284516
$ 0,08123667498284516$ 0,08123667498284516
Текущая цена:
$ 0,1049
$ 0,1049$ 0,1049

Токеномика Pyth Network (PYTH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Pyth Network (PYTH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PYTH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PYTH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PYTH, изучите текущую цену PYTH!

Как купить PYTH

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История цены Pyth Network (PYTH)

Анализ истории цены PYTH помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.