Токеномика PointPay (PXP)

Токеномика PointPay (PXP)

Откройте для себя ключевую информацию о PointPay (PXP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о PointPay (PXP)

PointPay - это новая торговая платформа, которая обеспечивает предприятиям и индивидуальным трейдерам низкие комиссии, многостороннюю поддержку, надежную защиту и открытый API.

Официальный сайт:
https://pointpay.io/
Whitepaper:
https://pointpay.gitbook.io/base
Обозреватель блоков:
https://explorer.pointpay.io/

Токеномика и анализ цен PointPay (PXP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PointPay (PXP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 675,30K
$ 675,30K$ 675,30K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 30,00M
$ 30,00M$ 30,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,25M
$ 2,25M$ 2,25M
Исторический максимум:
$ 0,1317
$ 0,1317$ 0,1317
Исторический минимум:
$ 0,0051718325433586
$ 0,0051718325433586$ 0,0051718325433586
Текущая цена:
$ 0,02251
$ 0,02251$ 0,02251

Токеномика PointPay (PXP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PointPay (PXP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PXP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PXP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PXP, изучите текущую цену PXP!

Как купить PXP

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История цены PointPay (PXP)

Анализ истории цены PXP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены PXP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.