Токеномика PointPay (PXP) Откройте для себя ключевую информацию о PointPay (PXP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PointPay (PXP) PointPay - это новая торговая платформа, которая обеспечивает предприятиям и индивидуальным трейдерам низкие комиссии, многостороннюю поддержку, надежную защиту и открытый API. Официальный сайт: https://pointpay.io/ Whitepaper: https://pointpay.gitbook.io/base Обозреватель блоков: https://explorer.pointpay.io/ Купить PXP сейчас!

Токеномика и анализ цен PointPay (PXP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PointPay (PXP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 675,30K $ 675,30K $ 675,30K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 30,00M $ 30,00M $ 30,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,25M $ 2,25M $ 2,25M Исторический максимум: $ 0,1317 $ 0,1317 $ 0,1317 Исторический минимум: $ 0,0051718325433586 $ 0,0051718325433586 $ 0,0051718325433586 Текущая цена: $ 0,02251 $ 0,02251 $ 0,02251 Узнайте больше о цене PointPay (PXP)

Токеномика PointPay (PXP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PointPay (PXP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PXP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PXP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PXP, изучите текущую цену PXP!

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