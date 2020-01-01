Токеномика PX (PX)

Токеномика PX (PX)

Откройте для себя ключевую информацию о PX (PX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о PX (PX)

Not Pixel – это революционная игровая платформа на базе Telegram, работающая на блокчейне TON, с $PX в качестве основного актива. Запущенная исключительно на DEX, $PX поддерживает органический рост и реальную полезность, руководствуясь философией «убежденность превыше удобства». Наша цель: создать увлекательную и устойчивую пиксельную экосистему для миллионов людей.

Официальный сайт:
https://notpixel.org/
Обозреватель блоков:
https://tonviewer.com/EQB420yQsZobGcy0VYDfSKHpG2QQlw-j1f_tPu1J488I__PX

Токеномика и анализ цен PX (PX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PX (PX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 245,00M
$ 245,00M$ 245,00M
Оборотное предложение:
$ 178,20M
$ 178,20M$ 178,20M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0,039888685034053066
$ 0,039888685034053066$ 0,039888685034053066
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика PX (PX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PX (PX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PX, изучите текущую цену PX!

Как купить PX

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История цены PX (PX)

Анализ истории цены PX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены PX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.