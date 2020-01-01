Токеномика PussFi (PUSS) Откройте для себя ключевую информацию о PussFi (PUSS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PussFi (PUSS) Мемкоин $PUSS – нативная утилитарная монета экосистемы PussFi, входящей в состав одной из крупнейших социальных медиаплатформ на основе блокчейна – Steemit. Используя $PUSS, блоггеры на Steemit могут увеличить свои вознаграждения за ведение блога и воспользоваться различными функциями. Официальный сайт: https://puss.meme Whitepaper: https://puss.meme/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://tronscan.org/#/token20/TX5eXdf8458bZ77fk8xdvUgiQmC3L93iv7 Купить PUSS сейчас!

Токеномика и анализ цен PussFi (PUSS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PussFi (PUSS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,69M $ 8,69M $ 8,69M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 878,82M $ 878,82M $ 878,82M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,88M $ 9,88M $ 9,88M Исторический максимум: $ 0,014806 $ 0,014806 $ 0,014806 Исторический минимум: $ 0,002662291160433573 $ 0,002662291160433573 $ 0,002662291160433573 Текущая цена: $ 0,009883 $ 0,009883 $ 0,009883 Узнайте больше о цене PussFi (PUSS)

Токеномика PussFi (PUSS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PussFi (PUSS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PUSS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PUSS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUSS, изучите текущую цену PUSS!

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