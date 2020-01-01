Токеномика PussFi (PUSS)
Информация о PussFi (PUSS)
Мемкоин $PUSS – нативная утилитарная монета экосистемы PussFi, входящей в состав одной из крупнейших социальных медиаплатформ на основе блокчейна – Steemit. Используя $PUSS, блоггеры на Steemit могут увеличить свои вознаграждения за ведение блога и воспользоваться различными функциями.
Токеномика и анализ цен PussFi (PUSS)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене PussFi (PUSS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика PussFi (PUSS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики PussFi (PUSS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов PUSS, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов PUSS.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUSS, изучите текущую цену PUSS!
Как купить PUSS
Заинтересованы в добавлении PussFi (PUSS) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки PUSS, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.
История цены PussFi (PUSS)
Анализ истории цены PUSS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены PUSS
Хотите узнать, куда может двигаться PUSS? Наша страница прогноза цены PUSS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
Купить PussFi (PUSS)
Сумма
1 PUSS = 0,009883 USD