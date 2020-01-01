Токеномика Puffer (PUFFER)

Токеномика Puffer (PUFFER)

Откройте для себя ключевую информацию о Puffer (PUFFER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Puffer (PUFFER)

Революция в инфраструктуре Ethereum благодаря интегрированному ликвидному рестейкингу, Based Rollups и сервисам предварительного подтверждения. Puffer превратилась из первого нативного протокола ликвидного рестейкинга в комплексное решение для масштабирования Ethereum. Набор синергетических продуктов Puffer включает в себя ликвидный рестейкинг (LRT), Based Rollups и AVS с предварительным подтверждением. Стек роллапов на базе UniFi, основанный на валидаторах и AVS, решает проблему фрагментации ликвидности в Ethereum, обеспечивая мгновенные расчеты и транзакции за 100 мс.

Официальный сайт:
https://www.puffer.fi/
Whitepaper:
https://docs.puffer.fi/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x4d1C297d39C5c1277964D0E3f8Aa901493664530

Токеномика и анализ цен Puffer (PUFFER)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Puffer (PUFFER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 28,01M
$ 28,01M$ 28,01M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 175,95M
$ 175,95M$ 175,95M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 159,20M
$ 159,20M$ 159,20M
Исторический максимум:
$ 1,0078
$ 1,0078$ 1,0078
Исторический минимум:
$ 0,1379968490783011
$ 0,1379968490783011$ 0,1379968490783011
Текущая цена:
$ 0,1592
$ 0,1592$ 0,1592

Токеномика Puffer (PUFFER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Puffer (PUFFER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PUFFER, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PUFFER.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUFFER, изучите текущую цену PUFFER!

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История цены Puffer (PUFFER)

Анализ истории цены PUFFER помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.