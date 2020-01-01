Токеномика Puffer (PUFFER) Откройте для себя ключевую информацию о Puffer (PUFFER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Puffer (PUFFER) Революция в инфраструктуре Ethereum благодаря интегрированному ликвидному рестейкингу, Based Rollups и сервисам предварительного подтверждения. Puffer превратилась из первого нативного протокола ликвидного рестейкинга в комплексное решение для масштабирования Ethereum. Набор синергетических продуктов Puffer включает в себя ликвидный рестейкинг (LRT), Based Rollups и AVS с предварительным подтверждением. Стек роллапов на базе UniFi, основанный на валидаторах и AVS, решает проблему фрагментации ликвидности в Ethereum, обеспечивая мгновенные расчеты и транзакции за 100 мс. Официальный сайт: https://www.puffer.fi/ Whitepaper: https://docs.puffer.fi/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x4d1C297d39C5c1277964D0E3f8Aa901493664530 Купить PUFFER сейчас!

Токеномика и анализ цен Puffer (PUFFER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Puffer (PUFFER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 28,01M $ 28,01M $ 28,01M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 175,95M $ 175,95M $ 175,95M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 159,20M $ 159,20M $ 159,20M Исторический максимум: $ 1,0078 $ 1,0078 $ 1,0078 Исторический минимум: $ 0,1379968490783011 $ 0,1379968490783011 $ 0,1379968490783011 Текущая цена: $ 0,1592 $ 0,1592 $ 0,1592 Узнайте больше о цене Puffer (PUFFER)

Токеномика Puffer (PUFFER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Puffer (PUFFER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PUFFER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PUFFER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUFFER, изучите текущую цену PUFFER!

Как купить PUFFER Заинтересованы в добавлении Puffer (PUFFER) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки PUFFER, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить PUFFER на MEXC прямо сейчас!

История цены Puffer (PUFFER) Анализ истории цены PUFFER помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены PUFFER прямо сейчас!

Прогноз цены PUFFER Хотите узнать, куда может двигаться PUFFER? Наша страница прогноза цены PUFFER объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена PUFFER прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!