Токеномика Propbase (PROPS) Откройте для себя ключевую информацию о Propbase (PROPS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Propbase (PROPS) Propbase - токенизированный рынок инвестиций в недвижимость в Юго-Восточной Азии, позволяющий инвестировать в высококачественные надежные объекты недвижимости всего за 100 долларов США с правом долевого владения, получать доход от аренды и продавать в любое удобное время из любого места. $PROPS - наш собственный утилитарный токен, который обеспечивает работу экосистемы Propbase. Официальный сайт: https://www.propbase.app/ Whitepaper: https://www.propbase.app/white-paper Обозреватель блоков: https://tracemove.io/coin/0xe50684a338db732d8fb8a3ac71c4b8633878bd0193bca5de2ebc852a83b35099 Купить PROPS сейчас!

Токеномика и анализ цен Propbase (PROPS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Propbase (PROPS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,40M $ 9,40M $ 9,40M Общее предложение: $ 1,20B $ 1,20B $ 1,20B Оборотное предложение: $ 419,30M $ 419,30M $ 419,30M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 26,90M $ 26,90M $ 26,90M Исторический максимум: $ 0,279664 $ 0,279664 $ 0,279664 Исторический минимум: $ 0,014981776422742052 $ 0,014981776422742052 $ 0,014981776422742052 Текущая цена: $ 0,022418 $ 0,022418 $ 0,022418 Узнайте больше о цене Propbase (PROPS)

Токеномика Propbase (PROPS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Propbase (PROPS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PROPS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PROPS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PROPS, изучите текущую цену PROPS!

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