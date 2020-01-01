Токеномика Propbase (PROPS)

Токеномика Propbase (PROPS)

Откройте для себя ключевую информацию о Propbase (PROPS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Propbase (PROPS)

Propbase - токенизированный рынок инвестиций в недвижимость в Юго-Восточной Азии, позволяющий инвестировать в высококачественные надежные объекты недвижимости всего за 100 долларов США с правом долевого владения, получать доход от аренды и продавать в любое удобное время из любого места. $PROPS - наш собственный утилитарный токен, который обеспечивает работу экосистемы Propbase.

Официальный сайт:
https://www.propbase.app/
Whitepaper:
https://www.propbase.app/white-paper
Обозреватель блоков:
https://tracemove.io/coin/0xe50684a338db732d8fb8a3ac71c4b8633878bd0193bca5de2ebc852a83b35099

Токеномика и анализ цен Propbase (PROPS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Propbase (PROPS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 9,40M
$ 9,40M$ 9,40M
Общее предложение:
$ 1,20B
$ 1,20B$ 1,20B
Оборотное предложение:
$ 419,30M
$ 419,30M$ 419,30M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 26,90M
$ 26,90M$ 26,90M
Исторический максимум:
$ 0,279664
$ 0,279664$ 0,279664
Исторический минимум:
$ 0,014981776422742052
$ 0,014981776422742052$ 0,014981776422742052
Текущая цена:
$ 0,022418
$ 0,022418$ 0,022418

Токеномика Propbase (PROPS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Propbase (PROPS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PROPS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PROPS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PROPS, изучите текущую цену PROPS!

Как купить PROPS

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История цены Propbase (PROPS)

Анализ истории цены PROPS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены PROPS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.