Токеномика Prom (PROM)

Токеномика Prom (PROM)

Откройте для себя ключевую информацию о Prom (PROM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Prom (PROM)

Официальный сайт:
https://prom.io/
Whitepaper:
https://prom.io/whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xfc82bb4ba86045af6f327323a46e80412b91b27d

Токеномика и анализ цен Prom (PROM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Prom (PROM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 103,51M
$ 103,51M$ 103,51M
Общее предложение:
$ 19,25M
$ 19,25M$ 19,25M
Оборотное предложение:
$ 18,25M
$ 18,25M$ 18,25M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 109,19M
$ 109,19M$ 109,19M
Исторический максимум:
$ 8,19
$ 8,19$ 8,19
Исторический минимум:
$ 0,100493014529
$ 0,100493014529$ 0,100493014529
Текущая цена:
$ 5,672
$ 5,672$ 5,672

Токеномика Prom (PROM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Prom (PROM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PROM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PROM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PROM, изучите текущую цену PROM!

Как купить PROM

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История цены Prom (PROM)

Анализ истории цены PROM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены PROM

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.