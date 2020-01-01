Токеномика Prom (PROM) Откройте для себя ключевую информацию о Prom (PROM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Prom (PROM) Официальный сайт: https://prom.io/ Whitepaper: https://prom.io/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xfc82bb4ba86045af6f327323a46e80412b91b27d Купить PROM сейчас!

Токеномика и анализ цен Prom (PROM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Prom (PROM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 103,51M $ 103,51M $ 103,51M Общее предложение: $ 19,25M $ 19,25M $ 19,25M Оборотное предложение: $ 18,25M $ 18,25M $ 18,25M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 109,19M $ 109,19M $ 109,19M Исторический максимум: $ 8,19 $ 8,19 $ 8,19 Исторический минимум: $ 0,100493014529 $ 0,100493014529 $ 0,100493014529 Текущая цена: $ 5,672 $ 5,672 $ 5,672 Узнайте больше о цене Prom (PROM)

Токеномика Prom (PROM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Prom (PROM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PROM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PROM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PROM, изучите текущую цену PROM!

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