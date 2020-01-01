Токеномика Peercoin (PPC) Откройте для себя ключевую информацию о Peercoin (PPC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Peercoin (PPC) Peercoin - это децентрализованная цифровая валюта. Это первый блокчейн, в котором реализован механизм консенсуса Proof-of-Stake (PoS). Peercoin известен своим справедливым распределением через майнинг и стейкинг, приверженностью децентрализации и долговременной стабильностью - все это определяет его особое положение в криптовалютной экосистеме. Официальный сайт: http://www.peercoin.net Whitepaper: https://docs.peercoin.net/ Обозреватель блоков: https://chainz.cryptoid.info/ppc/ Купить PPC сейчас!

Токеномика и анализ цен Peercoin (PPC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Peercoin (PPC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,30M $ 7,30M $ 7,30M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 29,64M $ 29,64M $ 29,64M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,7388 $ 0,7388 $ 0,7388 Исторический минимум: $ 0,0948585635162 $ 0,0948585635162 $ 0,0948585635162 Текущая цена: $ 0,2463 $ 0,2463 $ 0,2463 Узнайте больше о цене Peercoin (PPC)

Токеномика Peercoin (PPC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Peercoin (PPC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PPC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PPC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PPC, изучите текущую цену PPC!

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История цены Peercoin (PPC) Анализ истории цены PPC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены PPC прямо сейчас!

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