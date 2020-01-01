Токеномика Portuma (PORTUMA) Откройте для себя ключевую информацию о Portuma (PORTUMA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Portuma (PORTUMA) Благодаря Portuma команда проекта создала платформу в игровой индустрии с глобальной базой пользователей, превышающей 3 миллиарда, объединив бренды-рекламодатели и игровые студии для публикации объявлений, не мешающих игровому процессу. Кроме того, с помощью Portuma Token была создана модель заработка, по которой играющие в игры пользователи могут зарабатывать токены Portuma во время игры. Экосистема Portuma, охватывающая все эти элементы, разработана как структура, сочетающая внутриигровую рекламу и внутриигровую экономику. Официальный сайт: https://www.portoken.com Whitepaper: https://www.portoken.com/portoken-whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x9000Cac49C3841926Baac5b2E13c87D43e51B6a4 Купить PORTUMA сейчас!

Токеномика и анализ цен Portuma (PORTUMA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Portuma (PORTUMA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 356,90K $ 356,90K $ 356,90K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 3,78B $ 3,78B $ 3,78B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 943,00K $ 943,00K $ 943,00K Исторический максимум: $ 0,0016 $ 0,0016 $ 0,0016 Исторический минимум: $ 0,000070342407221662 $ 0,000070342407221662 $ 0,000070342407221662 Текущая цена: $ 0,0000943 $ 0,0000943 $ 0,0000943 Узнайте больше о цене Portuma (PORTUMA)

Токеномика Portuma (PORTUMA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Portuma (PORTUMA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PORTUMA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PORTUMA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PORTUMA, изучите текущую цену PORTUMA!

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