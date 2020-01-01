Токеномика Portuma (PORTUMA)

Токеномика Portuma (PORTUMA)

Откройте для себя ключевую информацию о Portuma (PORTUMA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Portuma (PORTUMA)

Благодаря Portuma команда проекта создала платформу в игровой индустрии с глобальной базой пользователей, превышающей 3 миллиарда, объединив бренды-рекламодатели и игровые студии для публикации объявлений, не мешающих игровому процессу. Кроме того, с помощью Portuma Token была создана модель заработка, по которой играющие в игры пользователи могут зарабатывать токены Portuma во время игры. Экосистема Portuma, охватывающая все эти элементы, разработана как структура, сочетающая внутриигровую рекламу и внутриигровую экономику.

Официальный сайт:
https://www.portoken.com
Whitepaper:
https://www.portoken.com/portoken-whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x9000Cac49C3841926Baac5b2E13c87D43e51B6a4

Токеномика и анализ цен Portuma (PORTUMA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Portuma (PORTUMA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 356,90K
$ 356,90K$ 356,90K
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 3,78B
$ 3,78B$ 3,78B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 943,00K
$ 943,00K$ 943,00K
Исторический максимум:
$ 0,0016
$ 0,0016$ 0,0016
Исторический минимум:
$ 0,000070342407221662
$ 0,000070342407221662$ 0,000070342407221662
Текущая цена:
$ 0,0000943
$ 0,0000943$ 0,0000943

Токеномика Portuma (PORTUMA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Portuma (PORTUMA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PORTUMA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PORTUMA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PORTUMA, изучите текущую цену PORTUMA!

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История цены Portuma (PORTUMA)

Анализ истории цены PORTUMA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.