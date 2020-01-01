Токеномика Polygon Ecosystem (POL) Откройте для себя ключевую информацию о Polygon Ecosystem (POL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Polygon Ecosystem (POL) POL - это токен нового поколения, способный обеспечить работу обширной экосистемы L2-цепочек на базе ZK. Для этого используется собственный протокол повторного стейкинга, который позволяет держателям POL подтверждать несколько цепочек и выполнять несколько ролей в каждой из них, превращая POL в гиперпродуктивный токен. Официальный сайт: https://polygon.technology/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x455e53CBB86018Ac2B8092FdCd39d8444aFFC3F6 Купить POL сейчас!

Токеномика и анализ цен Polygon Ecosystem (POL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Polygon Ecosystem (POL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,92B $ 1,92B $ 1,92B Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 10,46B $ 10,46B $ 10,46B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,2911 $ 1,2911 $ 1,2911 Исторический минимум: $ 0,15331252511554322 $ 0,15331252511554322 $ 0,15331252511554322 Текущая цена: $ 0,1836 $ 0,1836 $ 0,1836 Узнайте больше о цене Polygon Ecosystem (POL)

Токеномика Polygon Ecosystem (POL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Polygon Ecosystem (POL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов POL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов POL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POL, изучите текущую цену POL!

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