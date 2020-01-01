Токеномика Polygon Ecosystem (POL)

Токеномика Polygon Ecosystem (POL)

Откройте для себя ключевую информацию о Polygon Ecosystem (POL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Polygon Ecosystem (POL)

POL - это токен нового поколения, способный обеспечить работу обширной экосистемы L2-цепочек на базе ZK. Для этого используется собственный протокол повторного стейкинга, который позволяет держателям POL подтверждать несколько цепочек и выполнять несколько ролей в каждой из них, превращая POL в гиперпродуктивный токен.

Официальный сайт:
https://polygon.technology/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x455e53CBB86018Ac2B8092FdCd39d8444aFFC3F6

Токеномика и анализ цен Polygon Ecosystem (POL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Polygon Ecosystem (POL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,92B
$ 1,92B$ 1,92B
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 10,46B
$ 10,46B$ 10,46B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 1,2911
$ 1,2911$ 1,2911
Исторический минимум:
$ 0,15331252511554322
$ 0,15331252511554322$ 0,15331252511554322
Текущая цена:
$ 0,1836
$ 0,1836$ 0,1836

Токеномика Polygon Ecosystem (POL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Polygon Ecosystem (POL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов POL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов POL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POL, изучите текущую цену POL!

Как купить POL

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История цены Polygon Ecosystem (POL)

Анализ истории цены POL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.