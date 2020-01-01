Токеномика Phoenic (PNIC)

Токеномика Phoenic (PNIC)

Откройте для себя ключевую информацию о Phoenic (PNIC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Phoenic (PNIC)

Phoenic Token - это криптовалюта, предназначенная для безопасных, быстрых и недорогих транзакций. Она работает на децентрализованной некастодиальной основе, позволяя пользователям полностью контролировать свои активы без вмешательства третьих лиц. Этот токен интегрирован в различные платформы и приложения, что повышает его полезность для финансовых операций в реальном мире.

Официальный сайт:
https://phoenictoken.com/
Whitepaper:
https://phoenictoken.com/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://avascan.info/blockchain/c/address/0x4f3c5c53279536ffcfe8bcafb78e612e933d53c6/transactions

Токеномика и анализ цен Phoenic (PNIC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Phoenic (PNIC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 502,63K
$ 502,63K$ 502,63K
Общее предложение:
$ 5,56B
$ 5,56B$ 5,56B
Оборотное предложение:
$ 254,37M
$ 254,37M$ 254,37M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 10,98M
$ 10,98M$ 10,98M
Исторический максимум:
$ 0,3799
$ 0,3799$ 0,3799
Исторический минимум:
$ 0,000283492125889431
$ 0,000283492125889431$ 0,000283492125889431
Текущая цена:
$ 0,001976
$ 0,001976$ 0,001976

Токеномика Phoenic (PNIC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Phoenic (PNIC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PNIC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PNIC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PNIC, изучите текущую цену PNIC!

Как купить PNIC

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История цены Phoenic (PNIC)

Анализ истории цены PNIC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены PNIC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.