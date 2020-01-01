Токеномика Phoenic (PNIC) Откройте для себя ключевую информацию о Phoenic (PNIC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Phoenic (PNIC) Phoenic Token - это криптовалюта, предназначенная для безопасных, быстрых и недорогих транзакций. Она работает на децентрализованной некастодиальной основе, позволяя пользователям полностью контролировать свои активы без вмешательства третьих лиц. Этот токен интегрирован в различные платформы и приложения, что повышает его полезность для финансовых операций в реальном мире. Официальный сайт: https://phoenictoken.com/ Whitepaper: https://phoenictoken.com/whitepaper Обозреватель блоков: https://avascan.info/blockchain/c/address/0x4f3c5c53279536ffcfe8bcafb78e612e933d53c6/transactions Купить PNIC сейчас!

Токеномика и анализ цен Phoenic (PNIC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Phoenic (PNIC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 502,63K $ 502,63K $ 502,63K Общее предложение: $ 5,56B $ 5,56B $ 5,56B Оборотное предложение: $ 254,37M $ 254,37M $ 254,37M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,98M $ 10,98M $ 10,98M Исторический максимум: $ 0,3799 $ 0,3799 $ 0,3799 Исторический минимум: $ 0,000283492125889431 $ 0,000283492125889431 $ 0,000283492125889431 Текущая цена: $ 0,001976 $ 0,001976 $ 0,001976 Узнайте больше о цене Phoenic (PNIC)

Токеномика Phoenic (PNIC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Phoenic (PNIC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PNIC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PNIC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PNIC, изучите текущую цену PNIC!

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