Токеномика Pitbull (PIT) Откройте для себя ключевую информацию о Pitbull (PIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pitbull (PIT) Pitbull is a self-staking token that had its ownership renounced and given to the community upon its creation. This decentralization of power has allowed Pitbull to flourish as a 100% community-driven project that receives markedly engaged holders and rapid growth on a daily basis. It has become a unique social experiment in which the investors are integrated into the project both from a community and developmental standpoint. Официальный сайт: https://bscpitbull.com/ Whitepaper: https://github.com/pitbullBSC/documents/blob/main/Pitbull_litepaper.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xA57ac35CE91Ee92CaEfAA8dc04140C8e232c2E50 Купить PIT сейчас!

Токеномика и анализ цен Pitbull (PIT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pitbull (PIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,04M $ 10,04M $ 10,04M Общее предложение: $ 100 000,00T $ 100 000,00T $ 100 000,00T Оборотное предложение: $ 40 192,16T $ 40 192,16T $ 40 192,16T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 24,98M $ 24,98M $ 24,98M Исторический максимум: $ 0,00000000789 $ 0,00000000789 $ 0,00000000789 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0000000002498 $ 0,0000000002498 $ 0,0000000002498 Узнайте больше о цене Pitbull (PIT)

Токеномика Pitbull (PIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pitbull (PIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PIT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PIT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PIT, изучите текущую цену PIT!

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