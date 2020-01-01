Токеномика Pitbull (PIT)

Токеномика Pitbull (PIT)

Откройте для себя ключевую информацию о Pitbull (PIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Pitbull (PIT)

Pitbull is a self-staking token that had its ownership renounced and given to the community upon its creation. This decentralization of power has allowed Pitbull to flourish as a 100% community-driven project that receives markedly engaged holders and rapid growth on a daily basis. It has become a unique social experiment in which the investors are integrated into the project both from a community and developmental standpoint.

Официальный сайт:
https://bscpitbull.com/
Whitepaper:
https://github.com/pitbullBSC/documents/blob/main/Pitbull_litepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xA57ac35CE91Ee92CaEfAA8dc04140C8e232c2E50

Токеномика и анализ цен Pitbull (PIT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pitbull (PIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 10,04M
$ 10,04M$ 10,04M
Общее предложение:
$ 100 000,00T
$ 100 000,00T$ 100 000,00T
Оборотное предложение:
$ 40 192,16T
$ 40 192,16T$ 40 192,16T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 24,98M
$ 24,98M$ 24,98M
Исторический максимум:
$ 0,00000000789
$ 0,00000000789$ 0,00000000789
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,0000000002498
$ 0,0000000002498$ 0,0000000002498

Токеномика Pitbull (PIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Pitbull (PIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PIT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PIT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PIT, изучите текущую цену PIT!

Как купить PIT

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История цены Pitbull (PIT)

Анализ истории цены PIT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены PIT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.