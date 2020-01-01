Токеномика PinLink (PIN) Откройте для себя ключевую информацию о PinLink (PIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PinLink (PIN) PinLink – это первая RWA-токенизированная платформа DePIN, предоставляющая пользователям возможность дробного владения активами DePIN. Официальный сайт: https://pinlink.ai/ Whitepaper: https://pinlink.ai/Technical-Document.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x2e44f3f609ff5aa4819b323fd74690f07c3607c4 Купить PIN сейчас!

Токеномика и анализ цен PinLink (PIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PinLink (PIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 38,00M $ 38,00M $ 38,00M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 88,21M $ 88,21M $ 88,21M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 43,08M $ 43,08M $ 43,08M Исторический максимум: $ 3,002 $ 3,002 $ 3,002 Исторический минимум: $ 0,02473960858913392 $ 0,02473960858913392 $ 0,02473960858913392 Текущая цена: $ 0,4308 $ 0,4308 $ 0,4308 Узнайте больше о цене PinLink (PIN)

Токеномика PinLink (PIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PinLink (PIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PIN, изучите текущую цену PIN!

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