Токеномика PinLink (PIN)

Токеномика PinLink (PIN)

Откройте для себя ключевую информацию о PinLink (PIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о PinLink (PIN)

PinLink – это первая RWA-токенизированная платформа DePIN, предоставляющая пользователям возможность дробного владения активами DePIN.

Официальный сайт:
https://pinlink.ai/
Whitepaper:
https://pinlink.ai/Technical-Document.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x2e44f3f609ff5aa4819b323fd74690f07c3607c4

Токеномика и анализ цен PinLink (PIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PinLink (PIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 38,00M
$ 38,00M$ 38,00M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 88,21M
$ 88,21M$ 88,21M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 43,08M
$ 43,08M$ 43,08M
Исторический максимум:
$ 3,002
$ 3,002$ 3,002
Исторический минимум:
$ 0,02473960858913392
$ 0,02473960858913392$ 0,02473960858913392
Текущая цена:
$ 0,4308
$ 0,4308$ 0,4308

Токеномика PinLink (PIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PinLink (PIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PIN, изучите текущую цену PIN!

Как купить PIN

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История цены PinLink (PIN)

Анализ истории цены PIN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.