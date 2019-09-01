Токеномика Phala (PHA) Откройте для себя ключевую информацию о Phala (PHA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Phala (PHA) Phala Network tackles the issue of trust in the computation cloud. By organizing a decentralized network of computation nodes around the world, it offers high-performance services without relying on any cloud vendor. Phala workers run the programs in Secure Enclaves, a privacy technology already embedded into modern processors, enabling versatile and confidential execution. Together, this creates the infrastructure for a powerful, secure, and scalable trustless computing cloud. Официальный сайт: https://phala.network/ Whitepaper: https://docs.phala.network/introduction/readme Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x6c5bA91642F10282b576d91922Ae6448C9d52f4E Купить PHA сейчас!

Токеномика и анализ цен Phala (PHA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Phala (PHA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 79,34M $ 79,34M $ 79,34M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 800,96M $ 800,96M $ 800,96M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,415366 $ 1,415366 $ 1,415366 Исторический минимум: $ 0,07072015218418083 $ 0,07072015218418083 $ 0,07072015218418083 Текущая цена: $ 0,09906 $ 0,09906 $ 0,09906 Узнайте больше о цене Phala (PHA)

Токеномика Phala (PHA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Phala (PHA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PHA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PHA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PHA, изучите текущую цену PHA!

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