Токеномика Phala (PHA)

Токеномика Phala (PHA)

Откройте для себя ключевую информацию о Phala (PHA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Phala (PHA)

Phala Network tackles the issue of trust in the computation cloud. By organizing a decentralized network of computation nodes around the world, it offers high-performance services without relying on any cloud vendor. Phala workers run the programs in Secure Enclaves, a privacy technology already embedded into modern processors, enabling versatile and confidential execution. Together, this creates the infrastructure for a powerful, secure, and scalable trustless computing cloud.

Официальный сайт:
https://phala.network/
Whitepaper:
https://docs.phala.network/introduction/readme
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x6c5bA91642F10282b576d91922Ae6448C9d52f4E

Токеномика и анализ цен Phala (PHA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Phala (PHA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 79,34M
$ 79,34M$ 79,34M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 800,96M
$ 800,96M$ 800,96M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 1,415366
$ 1,415366$ 1,415366
Исторический минимум:
$ 0,07072015218418083
$ 0,07072015218418083$ 0,07072015218418083
Текущая цена:
$ 0,09906
$ 0,09906$ 0,09906

Токеномика Phala (PHA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Phala (PHA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PHA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PHA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PHA, изучите текущую цену PHA!

Как купить PHA

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История цены Phala (PHA)

Анализ истории цены PHA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.