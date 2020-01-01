Токеномика PAWS (PAWS) Откройте для себя ключевую информацию о PAWS (PAWS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PAWS (PAWS) PAWS – это IP-криптобренд с 80 миллионами пользователей, создавший самую большую воронку онбординга в истории web3 и самое большое сообщество «бриллиантовых лап» (рук). Официальный сайт: https://paws.community/app Whitepaper: https://paws.community/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/PAWSxhjTyNJELywYiYTxCN857utnYmWXu7Q59Vgn6ZQ Купить PAWS сейчас!

Токеномика и анализ цен PAWS (PAWS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PAWS (PAWS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,85M $ 3,85M $ 3,85M Исторический максимум: $ 0,00125 $ 0,00125 $ 0,00125 Исторический минимум: $ 0,000033836250561116 $ 0,000033836250561116 $ 0,000033836250561116 Текущая цена: $ 0,00003854 $ 0,00003854 $ 0,00003854 Узнайте больше о цене PAWS (PAWS)

Токеномика PAWS (PAWS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PAWS (PAWS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PAWS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PAWS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PAWS, изучите текущую цену PAWS!

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