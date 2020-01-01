Токеномика Particl (PART) Откройте для себя ключевую информацию о Particl (PART), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Particl (PART) PART - это собственная монета приватности платформы Particl, децентрализованной платформы Web3, ориентированной на приватность. Используя систему RingCT, она позволяет совершать неотслеживаемые валютные операции, не раскрывая отправителя, получателя и суммы перевода. Официальный сайт: http://particl.io Whitepaper: https://github.com/particl/whitepaper/blob/master/Particl%20Whitepaper%20Draft%20v0.3.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.particl.io/ Купить PART сейчас!

Токеномика и анализ цен Particl (PART) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Particl (PART), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,27M $ 2,27M $ 2,27M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 15,05M $ 15,05M $ 15,05M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,83 $ 0,83 $ 0,83 Исторический минимум: $ 0,025316718616159122 $ 0,025316718616159122 $ 0,025316718616159122 Текущая цена: $ 0,1506 $ 0,1506 $ 0,1506 Узнайте больше о цене Particl (PART)

Токеномика Particl (PART): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Particl (PART) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PART, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PART. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PART, изучите текущую цену PART!

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