Токеномика Particl (PART)

Токеномика Particl (PART)

Откройте для себя ключевую информацию о Particl (PART), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Particl (PART)

PART - это собственная монета приватности платформы Particl, децентрализованной платформы Web3, ориентированной на приватность. Используя систему RingCT, она позволяет совершать неотслеживаемые валютные операции, не раскрывая отправителя, получателя и суммы перевода.

Официальный сайт:
http://particl.io
Whitepaper:
https://github.com/particl/whitepaper/blob/master/Particl%20Whitepaper%20Draft%20v0.3.pdf
Обозреватель блоков:
https://explorer.particl.io/

Токеномика и анализ цен Particl (PART)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Particl (PART), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,27M
$ 2,27M$ 2,27M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 15,05M
$ 15,05M$ 15,05M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,83
$ 0,83$ 0,83
Исторический минимум:
$ 0,025316718616159122
$ 0,025316718616159122$ 0,025316718616159122
Текущая цена:
$ 0,1506
$ 0,1506$ 0,1506

Токеномика Particl (PART): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Particl (PART) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PART, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PART.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PART, изучите текущую цену PART!

Как купить PART

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История цены Particl (PART)

Анализ истории цены PART помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.