Токеномика Ozone Chain (OZO)

Токеномика Ozone Chain (OZO)

Откройте для себя ключевую информацию о Ozone Chain (OZO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Ozone Chain (OZO)

Ozone Chain — это первая и единственная в мире блокчейн-цепочка Quantum Resistant Layer-1, которая интегрировала передовые технологии квантовой безопасности в свою конструкцию. предоставить уникальное решение в области блокчейна для обеспечения высочайшего уровня безопасности цифровых активов, находящихся в нем.

Официальный сайт:
https://ozonechain.io/
Whitepaper:
https://whitepaper.ozonechain.io/
Обозреватель блоков:
https://ozonescan.io/

Токеномика и анализ цен Ozone Chain (OZO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ozone Chain (OZO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 128,50M
$ 128,50M$ 128,50M
Исторический максимум:
$ 0,6
$ 0,6$ 0,6
Исторический минимум:
$ 0,014414112181924503
$ 0,014414112181924503$ 0,014414112181924503
Текущая цена:
$ 0,1285
$ 0,1285$ 0,1285

Токеномика Ozone Chain (OZO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ozone Chain (OZO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов OZO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов OZO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OZO, изучите текущую цену OZO!

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История цены Ozone Chain (OZO)

Анализ истории цены OZO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.