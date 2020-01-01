Токеномика Ozone Chain (OZO) Откройте для себя ключевую информацию о Ozone Chain (OZO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ozone Chain (OZO) Ozone Chain — это первая и единственная в мире блокчейн-цепочка Quantum Resistant Layer-1, которая интегрировала передовые технологии квантовой безопасности в свою конструкцию. предоставить уникальное решение в области блокчейна для обеспечения высочайшего уровня безопасности цифровых активов, находящихся в нем. Официальный сайт: https://ozonechain.io/ Whitepaper: https://whitepaper.ozonechain.io/ Обозреватель блоков: https://ozonescan.io/ Купить OZO сейчас!

Токеномика и анализ цен Ozone Chain (OZO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ozone Chain (OZO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 128,50M $ 128,50M $ 128,50M Исторический максимум: $ 0,6 $ 0,6 $ 0,6 Исторический минимум: $ 0,014414112181924503 $ 0,014414112181924503 $ 0,014414112181924503 Текущая цена: $ 0,1285 $ 0,1285 $ 0,1285 Узнайте больше о цене Ozone Chain (OZO)

Токеномика Ozone Chain (OZO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ozone Chain (OZO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OZO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OZO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OZO, изучите текущую цену OZO!

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