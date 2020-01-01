Токеномика OVR (OVR)

Токеномика OVR (OVR)

Откройте для себя ключевую информацию о OVR (OVR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о OVR (OVR)

OVR - это AR-платформа мирового масштаба с открытым исходным кодом, работающая на базе блокчейна Ethereum.

Официальный сайт:
https://www.overthereality.ai/
Whitepaper:
https://assets.ovr.ai/download/whitepaper/whitepaper%203.0.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x21bfbda47a0b4b5b1248c767ee49f7caa9b23697

Токеномика и анализ цен OVR (OVR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене OVR (OVR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,16M
$ 4,16M$ 4,16M
Общее предложение:
$ 89,89M
$ 89,89M$ 89,89M
Оборотное предложение:
$ 50,99M
$ 50,99M$ 50,99M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 7,34M
$ 7,34M$ 7,34M
Исторический максимум:
$ 3,4012
$ 3,4012$ 3,4012
Исторический минимум:
$ 0,02451178
$ 0,02451178$ 0,02451178
Текущая цена:
$ 0,0816
$ 0,0816$ 0,0816

Токеномика OVR (OVR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики OVR (OVR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов OVR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов OVR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OVR, изучите текущую цену OVR!

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История цены OVR (OVR)

Анализ истории цены OVR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.