Токеномика OVR (OVR) Откройте для себя ключевую информацию о OVR (OVR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OVR (OVR) OVR - это AR-платформа мирового масштаба с открытым исходным кодом, работающая на базе блокчейна Ethereum. Официальный сайт: https://www.overthereality.ai/ Whitepaper: https://assets.ovr.ai/download/whitepaper/whitepaper%203.0.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x21bfbda47a0b4b5b1248c767ee49f7caa9b23697 Купить OVR сейчас!

Токеномика и анализ цен OVR (OVR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OVR (OVR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,16M $ 4,16M $ 4,16M Общее предложение: $ 89,89M $ 89,89M $ 89,89M Оборотное предложение: $ 50,99M $ 50,99M $ 50,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,34M $ 7,34M $ 7,34M Исторический максимум: $ 3,4012 $ 3,4012 $ 3,4012 Исторический минимум: $ 0,02451178 $ 0,02451178 $ 0,02451178 Текущая цена: $ 0,0816 $ 0,0816 $ 0,0816 Узнайте больше о цене OVR (OVR)

Токеномика OVR (OVR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OVR (OVR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OVR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OVR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OVR, изучите текущую цену OVR!

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