Токеномика ORDI (ORDI) Откройте для себя ключевую информацию о ORDI (ORDI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ORDI (ORDI) ORDI — это первый токен, созданный в соответствии со стандартом взаимозаменяемых токенов BRC-20 в блокчейне Bitcoin. Обозреватель блоков: https://ordinalswallet.com/inscription/b61b0172d95e266c18aea0c624db987e971a5d6d4ebc2aaed85da4642d635735i0 Купить ORDI сейчас!

Токеномика и анализ цен ORDI (ORDI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ORDI (ORDI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 156,66M $ 156,66M $ 156,66M Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 156,66M $ 156,66M $ 156,66M Исторический максимум: $ 96,393 $ 96,393 $ 96,393 Исторический минимум: $ 2,863915241348155 $ 2,863915241348155 $ 2,863915241348155 Текущая цена: $ 7,46 $ 7,46 $ 7,46 Узнайте больше о цене ORDI (ORDI)

Токеномика ORDI (ORDI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ORDI (ORDI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ORDI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ORDI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ORDI, изучите текущую цену ORDI!

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