Токеномика Orca (ORCA) Откройте для себя ключевую информацию о Orca (ORCA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Orca (ORCA) Orca – это DEX на Solana. Официальный сайт: https://www.orca.so/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/orcaEKTdK7LKz57vaAYr9QeNsVEPfiu6QeMU1kektZE Купить ORCA сейчас!

Токеномика и анализ цен Orca (ORCA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Orca (ORCA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 116.74M $ 116.74M $ 116.74M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 59.96M $ 59.96M $ 59.96M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 9.6 $ 9.6 $ 9.6 Исторический минимум: $ 0.35371299291245367 $ 0.35371299291245367 $ 0.35371299291245367 Текущая цена: $ 1.947 $ 1.947 $ 1.947 Узнайте больше о цене Orca (ORCA)

Токеномика Orca (ORCA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Orca (ORCA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ORCA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ORCA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ORCA, изучите текущую цену ORCA!

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