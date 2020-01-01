Токеномика Oraichain (ORAI)

Токеномика Oraichain (ORAI)

Откройте для себя ключевую информацию о Oraichain (ORAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Oraichain (ORAI)

Oraichain предоставляет многомерные надежные доказательства ИИ и обеспечивает безопасную интеграцию с Web3. Заложив ИИ в основу своей деятельности, Oraichain разработала множество важных и инновационных продуктов и услуг, включая ИИ-оракул, DINO Hub с DINO Center, рынок ИИ и рынок данных, полностью ончейн VRF, генерацию и защиту авторских прав NFT на основе ИИ, Роялти протокол, платформу агрегатора доходности на основе ИИ, Cosmwasm IDE, и многое другое. Oraichain - это первый в мире оракул ИИ первого уровня и Trustworthy Proofs™️.

Официальный сайт:
https://orai.io/
Whitepaper:
https://docs.orai.io/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x4c11249814f11b9346808179cf06e71ac328c1b5

Токеномика и анализ цен Oraichain (ORAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Oraichain (ORAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 36,18M
$ 36,18M$ 36,18M
Общее предложение:
$ 19,78M
$ 19,78M$ 19,78M
Оборотное предложение:
$ 13,82M
$ 13,82M$ 13,82M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 51,76M
$ 51,76M$ 51,76M
Исторический максимум:
$ 17,43
$ 17,43$ 17,43
Исторический минимум:
$ 0,9138843220735346
$ 0,9138843220735346$ 0,9138843220735346
Текущая цена:
$ 2,617
$ 2,617$ 2,617

Токеномика Oraichain (ORAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Oraichain (ORAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ORAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ORAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ORAI, изучите текущую цену ORAI!

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История цены Oraichain (ORAI)

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