Токеномика Oraichain (ORAI) Откройте для себя ключевую информацию о Oraichain (ORAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Oraichain (ORAI) Oraichain предоставляет многомерные надежные доказательства ИИ и обеспечивает безопасную интеграцию с Web3. Заложив ИИ в основу своей деятельности, Oraichain разработала множество важных и инновационных продуктов и услуг, включая ИИ-оракул, DINO Hub с DINO Center, рынок ИИ и рынок данных, полностью ончейн VRF, генерацию и защиту авторских прав NFT на основе ИИ, Роялти протокол, платформу агрегатора доходности на основе ИИ, Cosmwasm IDE, и многое другое. Oraichain - это первый в мире оракул ИИ первого уровня и Trustworthy Proofs™️. Официальный сайт: https://orai.io/ Whitepaper: https://docs.orai.io/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x4c11249814f11b9346808179cf06e71ac328c1b5 Купить ORAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Oraichain (ORAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Oraichain (ORAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 36,18M $ 36,18M $ 36,18M Общее предложение: $ 19,78M $ 19,78M $ 19,78M Оборотное предложение: $ 13,82M $ 13,82M $ 13,82M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 51,76M $ 51,76M $ 51,76M Исторический максимум: $ 17,43 $ 17,43 $ 17,43 Исторический минимум: $ 0,9138843220735346 $ 0,9138843220735346 $ 0,9138843220735346 Текущая цена: $ 2,617 $ 2,617 $ 2,617 Узнайте больше о цене Oraichain (ORAI)

Токеномика Oraichain (ORAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Oraichain (ORAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ORAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ORAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ORAI, изучите текущую цену ORAI!

Как купить ORAI Заинтересованы в добавлении Oraichain (ORAI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ORAI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить ORAI на MEXC прямо сейчас!

История цены Oraichain (ORAI) Анализ истории цены ORAI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены ORAI прямо сейчас!

Прогноз цены ORAI Хотите узнать, куда может двигаться ORAI? Наша страница прогноза цены ORAI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ORAI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!