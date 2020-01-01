Токеномика Optimus (OPTIMUS) Откройте для себя ключевую информацию о Optimus (OPTIMUS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Optimus (OPTIMUS) OPTIMUS вдохновлен новейшим творением Илона Маска. Они создают децентрализованный венчурный фонд AI и инкубатор Официальный сайт: https://www.optimustoken.io/ Whitepaper: https://uploads-ssl.webflow.com/63cefa808d6cf9699675140d/6404da68e2cfd9e176f8f695_Optimus%20AI%20Whitepaper%20v1.0.1.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x562e362876c8aee4744fc2c6aac8394c312d215d Купить OPTIMUS сейчас!

Токеномика и анализ цен Optimus (OPTIMUS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Optimus (OPTIMUS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,64M $ 1,64M $ 1,64M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 95,03M $ 95,03M $ 95,03M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,62 $ 0,62 $ 0,62 Исторический минимум: $ 0,00004922259349794 $ 0,00004922259349794 $ 0,00004922259349794 Текущая цена: $ 0,0173 $ 0,0173 $ 0,0173 Узнайте больше о цене Optimus (OPTIMUS)

Токеномика Optimus (OPTIMUS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Optimus (OPTIMUS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OPTIMUS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OPTIMUS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OPTIMUS, изучите текущую цену OPTIMUS!

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