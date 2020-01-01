Токеномика OORT (OORT) Откройте для себя ключевую информацию о OORT (OORT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OORT (OORT) OORT - это децентрализованное облако ИИ, обеспечивающее конфиденциальность и экономию средств. Объединяя глобальные ресурсы вычислений и хранения данных, OORT позволяет создавать надежные решения в области искусственного интеллекта. Официальный сайт: https://oortech.com Whitepaper: https://docs.oortech.com/oort/ Обозреватель блоков: https://mainnet-scan.oortech.com Купить OORT сейчас!

Токеномика и анализ цен OORT (OORT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OORT (OORT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,70M $ 20,70M $ 20,70M Общее предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Оборотное предложение: $ 530,85M $ 530,85M $ 530,85M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 78,00M $ 78,00M $ 78,00M Исторический максимум: $ 0,433 $ 0,433 $ 0,433 Исторический минимум: $ 0,03215129041257312 $ 0,03215129041257312 $ 0,03215129041257312 Текущая цена: $ 0,039 $ 0,039 $ 0,039 Узнайте больше о цене OORT (OORT)

Токеномика OORT (OORT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OORT (OORT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OORT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OORT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OORT, изучите текущую цену OORT!

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