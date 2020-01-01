Токеномика OORT (OORT)

Токеномика OORT (OORT)

Откройте для себя ключевую информацию о OORT (OORT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о OORT (OORT)

OORT - это децентрализованное облако ИИ, обеспечивающее конфиденциальность и экономию средств. Объединяя глобальные ресурсы вычислений и хранения данных, OORT позволяет создавать надежные решения в области искусственного интеллекта.

Официальный сайт:
https://oortech.com
Whitepaper:
https://docs.oortech.com/oort/
Обозреватель блоков:
https://mainnet-scan.oortech.com

Токеномика и анализ цен OORT (OORT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене OORT (OORT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 20,70M
$ 20,70M$ 20,70M
Общее предложение:
$ 2,00B
$ 2,00B$ 2,00B
Оборотное предложение:
$ 530,85M
$ 530,85M$ 530,85M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 78,00M
$ 78,00M$ 78,00M
Исторический максимум:
$ 0,433
$ 0,433$ 0,433
Исторический минимум:
$ 0,03215129041257312
$ 0,03215129041257312$ 0,03215129041257312
Текущая цена:
$ 0,039
$ 0,039$ 0,039

Токеномика OORT (OORT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики OORT (OORT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов OORT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов OORT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OORT, изучите текущую цену OORT!

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История цены OORT (OORT)

Анализ истории цены OORT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.