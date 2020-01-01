Токеномика Autonolas (OLAS) Откройте для себя ключевую информацию о Autonolas (OLAS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Autonolas (OLAS) Единая сеть офчейн сервисов, таких как автоматизация, оракулы и находящийся в совместном владении искусственный интеллект. Olas предлагает комбинируемый набор для создания этих сервисов и протокол для стимулирования их создания. Olas позволяет управлять этими сервисами на основе совместного владения и децентрализации. Официальный сайт: https://www.olas.network Whitepaper: https://www.autonolas.network/whitepaper Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/Ez3nzG9ofodYCvEmw73XhQ87LWNYVRM2s7diB5tBZPyM Купить OLAS сейчас!

Токеномика и анализ цен Autonolas (OLAS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Autonolas (OLAS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 46,02M $ 46,02M $ 46,02M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 178,85M $ 178,85M $ 178,85M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 4,013 $ 4,013 $ 4,013 Исторический минимум: $ 0,014833599305266324 $ 0,014833599305266324 $ 0,014833599305266324 Текущая цена: $ 0,2573 $ 0,2573 $ 0,2573 Узнайте больше о цене Autonolas (OLAS)

Токеномика Autonolas (OLAS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Autonolas (OLAS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OLAS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OLAS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OLAS, изучите текущую цену OLAS!

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