Токеномика OG (OG) Откройте для себя ключевую информацию о OG (OG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OG (OG) OG Fan Token (OG) — это токен, основанный на акциях, который дает фанатам OG по всему миру возможность коллективного принятия решений через платформу Socios. Токены аналогичны членским билетам, и пользователи, владеющие токенами, будут иметь возможность получить множество наград, таких как эксклюзивные награды и признание клубной идентичности. Владельцы токенов фанатов OG могут участвовать во всех голосованиях OG по смарт-контрактам через OG, а также взаимодействовать на платформе Socios (участвовать в голосовании, конкурсах знаний, общаться с другими пользователями и т. д.) и выигрывать соответствующие награды. Официальный сайт: https://www.socios.com/og/ Обозреватель блоков: https://chiliscan.com/token/0x19ca0f4adb29e2130a56b9c9422150b5dc07f294 Купить OG сейчас!

Токеномика и анализ цен OG (OG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OG (OG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17,76M $ 17,76M $ 17,76M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 4,30M $ 4,30M $ 4,30M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 16,851 $ 16,851 $ 16,851 Исторический минимум: $ 1,1646614801723933 $ 1,1646614801723933 $ 1,1646614801723933 Текущая цена: $ 4,131 $ 4,131 $ 4,131 Узнайте больше о цене OG (OG)

Токеномика OG (OG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OG (OG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OG, изучите текущую цену OG!

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