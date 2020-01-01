Токеномика OG (OG)

Токеномика OG (OG)

Откройте для себя ключевую информацию о OG (OG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о OG (OG)

OG Fan Token (OG) — это токен, основанный на акциях, который дает фанатам OG по всему миру возможность коллективного принятия решений через платформу Socios. Токены аналогичны членским билетам, и пользователи, владеющие токенами, будут иметь возможность получить множество наград, таких как эксклюзивные награды и признание клубной идентичности. Владельцы токенов фанатов OG могут участвовать во всех голосованиях OG по смарт-контрактам через OG, а также взаимодействовать на платформе Socios (участвовать в голосовании, конкурсах знаний, общаться с другими пользователями и т. д.) и выигрывать соответствующие награды.

Официальный сайт:
https://www.socios.com/og/
Обозреватель блоков:
https://chiliscan.com/token/0x19ca0f4adb29e2130a56b9c9422150b5dc07f294

Токеномика и анализ цен OG (OG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене OG (OG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 17,76M
$ 17,76M$ 17,76M
Общее предложение:
--
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Оборотное предложение:
$ 4,30M
$ 4,30M$ 4,30M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
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Исторический максимум:
$ 16,851
$ 16,851$ 16,851
Исторический минимум:
$ 1,1646614801723933
$ 1,1646614801723933$ 1,1646614801723933
Текущая цена:
$ 4,131
$ 4,131$ 4,131

Токеномика OG (OG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики OG (OG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов OG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов OG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OG, изучите текущую цену OG!

Как купить OG

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История цены OG (OG)

Анализ истории цены OG помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.