Токеномика ONFA Token (OFT) Откройте для себя ключевую информацию о ONFA Token (OFT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ONFA Token (OFT) ONFA - это универсальный и удобный криптовалютный кошелек, который позволяет пользователям хранить, управлять и торговать различными криптовалютами с легкостью. Официальный сайт: https://onfa.io/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1B5myQk8TRo6saTMsA47raZmw7pZCVzBU/view Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x297c6470cc7a3fe5cf8e5d977c33a2d4b4d9b126 Купить OFT сейчас!

Токеномика и анализ цен ONFA Token (OFT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ONFA Token (OFT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 109,77M $ 109,77M $ 109,77M Исторический максимум: $ 1,622 $ 1,622 $ 1,622 Исторический минимум: $ 0,12831404520187653 $ 0,12831404520187653 $ 0,12831404520187653 Текущая цена: $ 0,3659 $ 0,3659 $ 0,3659 Узнайте больше о цене ONFA Token (OFT)

Токеномика ONFA Token (OFT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ONFA Token (OFT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OFT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OFT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OFT, изучите текущую цену OFT!

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