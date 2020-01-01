Токеномика Obol (OBOL)

Токеномика Obol (OBOL)

Откройте для себя ключевую информацию о Obol (OBOL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Obol (OBOL)

Obol существует для распространения, децентрализации и демократизации цифровой инфраструктуры будущего – начиная с Ethereum и распространяясь на все Web3. Будучи основой для блокчейнов 1 уровня и децентрализованных инфраструктурных сетей, Obol Collective является домом для крупнейшей в мире экосистемы децентрализованных операторов. Сегодня более 800 децентрализованных операторов по всему миру используют распределенные валидаторы (DV) Obol для обеспечения безопасности более чем 1 млрд $ в основной сети. Obol DVs обеспечивают лучшую производительность, меньшие риски и большее вознаграждение, чем традиционные валидаторы, позволяя каждому запускать высокопроизводительные, устойчивые к слэшингу валидаторы.

Официальный сайт:
https://obol.org/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/address/0x0B010000b7624eb9B3DfBC279673C76E9D29D5F7

Токеномика и анализ цен Obol (OBOL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Obol (OBOL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 67,95M
$ 67,95M$ 67,95M
Исторический максимум:
$ 0,4895
$ 0,4895$ 0,4895
Исторический минимум:
$ 0,2429852440094895
$ 0,2429852440094895$ 0,2429852440094895
Текущая цена:
$ 0,1359
$ 0,1359$ 0,1359

Токеномика Obol (OBOL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Obol (OBOL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов OBOL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов OBOL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OBOL, изучите текущую цену OBOL!

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История цены Obol (OBOL)

Анализ истории цены OBOL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.