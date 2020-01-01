Токеномика Obol (OBOL) Откройте для себя ключевую информацию о Obol (OBOL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Obol (OBOL) Obol существует для распространения, децентрализации и демократизации цифровой инфраструктуры будущего – начиная с Ethereum и распространяясь на все Web3. Будучи основой для блокчейнов 1 уровня и децентрализованных инфраструктурных сетей, Obol Collective является домом для крупнейшей в мире экосистемы децентрализованных операторов. Сегодня более 800 децентрализованных операторов по всему миру используют распределенные валидаторы (DV) Obol для обеспечения безопасности более чем 1 млрд $ в основной сети. Obol DVs обеспечивают лучшую производительность, меньшие риски и большее вознаграждение, чем традиционные валидаторы, позволяя каждому запускать высокопроизводительные, устойчивые к слэшингу валидаторы. Официальный сайт: https://obol.org/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0x0B010000b7624eb9B3DfBC279673C76E9D29D5F7 Купить OBOL сейчас!

Токеномика и анализ цен Obol (OBOL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Obol (OBOL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 67,95M $ 67,95M $ 67,95M Исторический максимум: $ 0,4895 $ 0,4895 $ 0,4895 Исторический минимум: $ 0,2429852440094895 $ 0,2429852440094895 $ 0,2429852440094895 Текущая цена: $ 0,1359 $ 0,1359 $ 0,1359 Узнайте больше о цене Obol (OBOL)

Токеномика Obol (OBOL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Obol (OBOL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OBOL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OBOL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OBOL, изучите текущую цену OBOL!

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