Токеномика New Kind of Network (NKN) Откройте для себя ключевую информацию о New Kind of Network (NKN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о New Kind of Network (NKN) NKN is the new kind of P2P network connectivity protocol & ecosystem powered by a novel public blockchain. NKN uses economic incentives to motivate Internet users to share network connection and utilize unused bandwidth to provide a decentralized data transmission network that can be used to build applications that requires real time data transmission, message delivery, content distribution, etc. NKN's open, efficient, and robust network infrastructure enables application developers to build the decentralized Internet so everyone can enjoy secure, low cost, and universally accessible connectivity. The main use cases for NKN are networking focused applications. For example: nCDN (new kind of Content Delivery Network) for faster video streaming; PubSub for chat/IM, IoT data streaming and control, real-time price info. Официальный сайт: https://nkn.org/ Whitepaper: https://nkn.org/wp-content/uploads/2020/10/NKN_Whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://nscan.io/ Купить NKN сейчас!

Токеномика и анализ цен New Kind of Network (NKN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене New Kind of Network (NKN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 19,33M $ 19,33M $ 19,33M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 789,43M $ 789,43M $ 789,43M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 24,49M $ 24,49M $ 24,49M Исторический максимум: $ 1,479665 $ 1,479665 $ 1,479665 Исторический минимум: $ 0,00641054097117 $ 0,00641054097117 $ 0,00641054097117 Текущая цена: $ 0,02449 $ 0,02449 $ 0,02449 Узнайте больше о цене New Kind of Network (NKN)

Токеномика New Kind of Network (NKN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики New Kind of Network (NKN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NKN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NKN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NKN, изучите текущую цену NKN!

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