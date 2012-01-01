Токеномика Nexo (NEXO) Откройте для себя ключевую информацию о Nexo (NEXO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nexo (NEXO) Nexo is a blockchain-based lending protocol that offers banking services for retail users (e.g. lending, borrowing, trading, credit cards, etc.). Users can deposit their crypto assets on the Nexo platform for various benefits such as generating interest payments, and depositing collateral for loans. The NEXO token is used for governance and platform benefits, as well as to receive interest payments. Официальный сайт: https://nexo.com Whitepaper: https://nexo.com/assets/downloads/Nexo-Whitepaper.pdf?=a Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xb62132e35a6c13ee1ee0f84dc5d40bad8d815206 Купить NEXO сейчас!

Токеномика и анализ цен Nexo (NEXO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nexo (NEXO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 776,15M $ 776,15M $ 776,15M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 646,15M $ 646,15M $ 646,15M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,20B $ 1,20B $ 1,20B Исторический максимум: $ 1,5845 $ 1,5845 $ 1,5845 Исторический минимум: $ 0,0433327 $ 0,0433327 $ 0,0433327 Текущая цена: $ 1,2012 $ 1,2012 $ 1,2012 Узнайте больше о цене Nexo (NEXO)

Токеномика Nexo (NEXO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nexo (NEXO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NEXO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NEXO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEXO, изучите текущую цену NEXO!

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