Токеномика First Neiro on ETH (NEIROCTO) Откройте для себя ключевую информацию о First Neiro on ETH (NEIROCTO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о First Neiro on ETH (NEIROCTO) Neiro - младшая сестра Doge и наследница. Взятая на воспитание той же женщиной, которая когда-то владела Kabosu (собакой, стоящей за мемом Doge), Neiro несет в себе истинный дух мемкоинов и интернет-культуры. Наша Neiro была первой запущена на Ethereum и привлекла внимание самого Виталика Бутерина 4 августа 2024 года, в 23:59:59 UTC, в момент новолуния. Официальный сайт: https://www.neiroeth.io/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/FkmodwcM4YULTKLNMo7VHs4HLPvm8iBVLJHTj9YhMr9h Купить NEIROCTO сейчас!

Токеномика и анализ цен First Neiro on ETH (NEIROCTO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене First Neiro on ETH (NEIROCTO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 159,99M $ 159,99M $ 159,99M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 420,68B $ 420,68B $ 420,68B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,00310081 $ 0,00310081 $ 0,00310081 Исторический минимум: $ 0,000002433929875167 $ 0,000002433929875167 $ 0,000002433929875167 Текущая цена: $ 0,00038031 $ 0,00038031 $ 0,00038031 Узнайте больше о цене First Neiro on ETH (NEIROCTO)

Токеномика First Neiro on ETH (NEIROCTO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики First Neiro on ETH (NEIROCTO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NEIROCTO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NEIROCTO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEIROCTO, изучите текущую цену NEIROCTO!

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