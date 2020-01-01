Токеномика First Neiro on ETH (NEIROCTO)

Токеномика First Neiro on ETH (NEIROCTO)

Откройте для себя ключевую информацию о First Neiro on ETH (NEIROCTO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о First Neiro on ETH (NEIROCTO)

Neiro - младшая сестра Doge и наследница. Взятая на воспитание той же женщиной, которая когда-то владела Kabosu (собакой, стоящей за мемом Doge), Neiro несет в себе истинный дух мемкоинов и интернет-культуры. Наша Neiro была первой запущена на Ethereum и привлекла внимание самого Виталика Бутерина 4 августа 2024 года, в 23:59:59 UTC, в момент новолуния.

Официальный сайт:
https://www.neiroeth.io/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/FkmodwcM4YULTKLNMo7VHs4HLPvm8iBVLJHTj9YhMr9h

Токеномика и анализ цен First Neiro on ETH (NEIROCTO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене First Neiro on ETH (NEIROCTO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 159,99M
$ 159,99M$ 159,99M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 420,68B
$ 420,68B$ 420,68B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,00310081
$ 0,00310081$ 0,00310081
Исторический минимум:
$ 0,000002433929875167
$ 0,000002433929875167$ 0,000002433929875167
Текущая цена:
$ 0,00038031
$ 0,00038031$ 0,00038031

Токеномика First Neiro on ETH (NEIROCTO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики First Neiro on ETH (NEIROCTO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NEIROCTO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NEIROCTO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEIROCTO, изучите текущую цену NEIROCTO!

Как купить NEIROCTO

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История цены First Neiro on ETH (NEIROCTO)

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Прогноз цены NEIROCTO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.