Токеномика NAVI Protocol (NAVX)

Токеномика NAVI Protocol (NAVX)

Откройте для себя ключевую информацию о NAVI Protocol (NAVX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о NAVI Protocol (NAVX)

NAVI Protocol - самая надежная DeFi инфраструктура на Sui с ведущими платформами Lending + LSDeFi. Соучредителями являются OKX Ventures, Hashed и Dao5. С момента запуска NAVI Protocol имеет 220 млн TVL и 800 тыс. пользователей.

Официальный сайт:
https://www.naviprotocol.io/
Whitepaper:
https://naviprotocol.gitbook.io/navi-protocol-developer-docs/
Обозреватель блоков:
https://suivision.xyz/coin/0xa99b8952d4f7d947ea77fe0ecdcc9e5fc0bcab2841d6e2a5aa00c3044e5544b5::navx::NAVX

Токеномика и анализ цен NAVI Protocol (NAVX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене NAVI Protocol (NAVX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 21,90M
$ 21,90M$ 21,90M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 576,05M
$ 576,05M$ 576,05M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 38,02M
$ 38,02M$ 38,02M
Исторический максимум:
$ 0,2849
$ 0,2849$ 0,2849
Исторический минимум:
$ 0,029139384042176107
$ 0,029139384042176107$ 0,029139384042176107
Текущая цена:
$ 0,03802
$ 0,03802$ 0,03802

Токеномика NAVI Protocol (NAVX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики NAVI Protocol (NAVX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NAVX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NAVX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NAVX, изучите текущую цену NAVX!

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История цены NAVI Protocol (NAVX)

Анализ истории цены NAVX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.