Токеномика NAVI Protocol (NAVX) Откройте для себя ключевую информацию о NAVI Protocol (NAVX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NAVI Protocol (NAVX) NAVI Protocol - самая надежная DeFi инфраструктура на Sui с ведущими платформами Lending + LSDeFi. Соучредителями являются OKX Ventures, Hashed и Dao5. С момента запуска NAVI Protocol имеет 220 млн TVL и 800 тыс. пользователей. Официальный сайт: https://www.naviprotocol.io/ Whitepaper: https://naviprotocol.gitbook.io/navi-protocol-developer-docs/ Обозреватель блоков: https://suivision.xyz/coin/0xa99b8952d4f7d947ea77fe0ecdcc9e5fc0bcab2841d6e2a5aa00c3044e5544b5::navx::NAVX Купить NAVX сейчас!

Токеномика и анализ цен NAVI Protocol (NAVX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NAVI Protocol (NAVX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 21,90M $ 21,90M $ 21,90M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 576,05M $ 576,05M $ 576,05M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 38,02M $ 38,02M $ 38,02M Исторический максимум: $ 0,2849 $ 0,2849 $ 0,2849 Исторический минимум: $ 0,029139384042176107 $ 0,029139384042176107 $ 0,029139384042176107 Текущая цена: $ 0,03802 $ 0,03802 $ 0,03802 Узнайте больше о цене NAVI Protocol (NAVX)

Токеномика NAVI Protocol (NAVX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NAVI Protocol (NAVX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NAVX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NAVX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NAVX, изучите текущую цену NAVX!

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