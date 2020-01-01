Токеномика Napoli Fan Token (NAP)

Токеномика Napoli Fan Token (NAP)

Откройте для себя ключевую информацию о Napoli Fan Token (NAP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Napoli Fan Token (NAP)

Società Sportiva Calcio Napoli Fan Token позволяет болельщикам $NAP иметь токенизированную долю влияния на командные решения. Болельщики могут принимать участие в самых разных клубных решениях и при этом зарабатывать награды и впечатления, которые нельзя купить за деньги.

Официальный сайт:
https://www.socios.com/ssc-napoli-what-is-a-fan-token/
Обозреватель блоков:
https://chiliscan.com/token/0xbe7f1ebb1fd6246844e093b04991ae0e66d12c77

Токеномика и анализ цен Napoli Fan Token (NAP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Napoli Fan Token (NAP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,66M
$ 2,66M$ 2,66M
Общее предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
Оборотное предложение:
$ 4,32M
$ 4,32M$ 4,32M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6,15M
$ 6,15M$ 6,15M
Исторический максимум:
$ 12,409
$ 12,409$ 12,409
Исторический минимум:
$ 0,43330404301464787
$ 0,43330404301464787$ 0,43330404301464787
Текущая цена:
$ 0,6151
$ 0,6151$ 0,6151

Токеномика Napoli Fan Token (NAP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Napoli Fan Token (NAP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NAP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NAP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NAP, изучите текущую цену NAP!

Как купить NAP

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История цены Napoli Fan Token (NAP)

Анализ истории цены NAP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены NAP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.