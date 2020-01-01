Токеномика Napoli Fan Token (NAP) Откройте для себя ключевую информацию о Napoli Fan Token (NAP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Napoli Fan Token (NAP) Società Sportiva Calcio Napoli Fan Token позволяет болельщикам $NAP иметь токенизированную долю влияния на командные решения. Болельщики могут принимать участие в самых разных клубных решениях и при этом зарабатывать награды и впечатления, которые нельзя купить за деньги. Официальный сайт: https://www.socios.com/ssc-napoli-what-is-a-fan-token/ Обозреватель блоков: https://chiliscan.com/token/0xbe7f1ebb1fd6246844e093b04991ae0e66d12c77 Купить NAP сейчас!

Токеномика и анализ цен Napoli Fan Token (NAP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Napoli Fan Token (NAP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,66M $ 2,66M $ 2,66M Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 4,32M $ 4,32M $ 4,32M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,15M $ 6,15M $ 6,15M Исторический максимум: $ 12,409 $ 12,409 $ 12,409 Исторический минимум: $ 0,43330404301464787 $ 0,43330404301464787 $ 0,43330404301464787 Текущая цена: $ 0,6151 $ 0,6151 $ 0,6151 Узнайте больше о цене Napoli Fan Token (NAP)

Токеномика Napoli Fan Token (NAP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Napoli Fan Token (NAP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NAP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NAP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NAP, изучите текущую цену NAP!

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