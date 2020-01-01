Токеномика Myro (MYRO) Откройте для себя ключевую информацию о Myro (MYRO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Myro (MYRO) Myro - децентрализованная криптовалюта, основанная на блокчейне Solana. Это проект, управляемый сообществом, цель которого - сделать криптовалюту более доступной и интересной для всех. Официальный сайт: https://myrothedog.com/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/HhJpBhRRn4g56VsyLuT8DL5Bv31HkXqsrahTTUCZeZg4 Купить MYRO сейчас!

Токеномика и анализ цен Myro (MYRO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Myro (MYRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17,37M $ 17,37M $ 17,37M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 944,20M $ 944,20M $ 944,20M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,44752 $ 0,44752 $ 0,44752 Исторический минимум: $ 0,001825863093187265 $ 0,001825863093187265 $ 0,001825863093187265 Текущая цена: $ 0,0184 $ 0,0184 $ 0,0184 Узнайте больше о цене Myro (MYRO)

Токеномика Myro (MYRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Myro (MYRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MYRO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MYRO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MYRO, изучите текущую цену MYRO!

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