Токеномика MACHINA (MXNA)

Токеномика MACHINA (MXNA)

Откройте для себя ключевую информацию о MACHINA (MXNA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MACHINA (MXNA)

Dark Machine – это командный шутер про темных мехов, созданный с использованием новейших игровых и блокчейн-технологий. Эспорт и современная токеномика синергетически объединяются, чтобы создать развлекательный опыт, где цифровое владение предметами, которые больше всего дороги игрокам, преобразует мир соревновательных мех-битв. Dark Machine станет первой в мире игрой на блокчейне, поддерживающей децентрализованные турниры. В проекте собрана лучшая смесь лучших японских развлечений и впервые в индустрии одновременно выпускаются BCG и аниме, причем BCG представляет собой уникальную смесь «Трансформеры» и «Очень странные дела» в виде игры в стиле арена-шутер, построенной на ведущем в индустрии игровом движке Unreal Engine 5. Соучредители имеют более чем 20-летний опыт работы в качестве режиссеров/продюсеров в ведущих игровых студиях.

Официальный сайт:
https://darkmachinegame.com
Whitepaper:
https://wp.meta-x.studio/dark-machine
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xf734f84E000Cc8B17ABEF6761A30a2FCc105A73f

Токеномика и анализ цен MACHINA (MXNA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MACHINA (MXNA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
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Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,35
$ 0,35$ 0,35
Исторический минимум:
$ 0,00263723106081167
$ 0,00263723106081167$ 0,00263723106081167
Текущая цена:
$ 0,003499
$ 0,003499$ 0,003499

Токеномика MACHINA (MXNA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MACHINA (MXNA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MXNA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MXNA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MXNA, изучите текущую цену MXNA!

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История цены MACHINA (MXNA)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.