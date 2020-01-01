Токеномика MACHINA (MXNA) Откройте для себя ключевую информацию о MACHINA (MXNA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MACHINA (MXNA) Dark Machine – это командный шутер про темных мехов, созданный с использованием новейших игровых и блокчейн-технологий. Эспорт и современная токеномика синергетически объединяются, чтобы создать развлекательный опыт, где цифровое владение предметами, которые больше всего дороги игрокам, преобразует мир соревновательных мех-битв. Dark Machine станет первой в мире игрой на блокчейне, поддерживающей децентрализованные турниры. В проекте собрана лучшая смесь лучших японских развлечений и впервые в индустрии одновременно выпускаются BCG и аниме, причем BCG представляет собой уникальную смесь «Трансформеры» и «Очень странные дела» в виде игры в стиле арена-шутер, построенной на ведущем в индустрии игровом движке Unreal Engine 5. Соучредители имеют более чем 20-летний опыт работы в качестве режиссеров/продюсеров в ведущих игровых студиях. Официальный сайт: https://darkmachinegame.com Whitepaper: https://wp.meta-x.studio/dark-machine Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xf734f84E000Cc8B17ABEF6761A30a2FCc105A73f Купить MXNA сейчас!

Токеномика и анализ цен MACHINA (MXNA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MACHINA (MXNA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,35 $ 0,35 $ 0,35 Исторический минимум: $ 0,00263723106081167 $ 0,00263723106081167 $ 0,00263723106081167 Текущая цена: $ 0,003499 $ 0,003499 $ 0,003499 Узнайте больше о цене MACHINA (MXNA)

Токеномика MACHINA (MXNA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MACHINA (MXNA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MXNA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MXNA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MXNA, изучите текущую цену MXNA!

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