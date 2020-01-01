Токеномика MACHINA (MXNA)
Информация о MACHINA (MXNA)
Dark Machine – это командный шутер про темных мехов, созданный с использованием новейших игровых и блокчейн-технологий. Эспорт и современная токеномика синергетически объединяются, чтобы создать развлекательный опыт, где цифровое владение предметами, которые больше всего дороги игрокам, преобразует мир соревновательных мех-битв. Dark Machine станет первой в мире игрой на блокчейне, поддерживающей децентрализованные турниры. В проекте собрана лучшая смесь лучших японских развлечений и впервые в индустрии одновременно выпускаются BCG и аниме, причем BCG представляет собой уникальную смесь «Трансформеры» и «Очень странные дела» в виде игры в стиле арена-шутер, построенной на ведущем в индустрии игровом движке Unreal Engine 5. Соучредители имеют более чем 20-летний опыт работы в качестве режиссеров/продюсеров в ведущих игровых студиях.
Токеномика и анализ цен MACHINA (MXNA)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене MACHINA (MXNA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика MACHINA (MXNA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики MACHINA (MXNA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов MXNA, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов MXNA.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MXNA, изучите текущую цену MXNA!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 MXNA = 0,003499 USD