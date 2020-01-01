Токеномика Mocaverse (MOCA)

Токеномика Mocaverse (MOCA)

Откройте для себя ключевую информацию о Mocaverse (MOCA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Mocaverse (MOCA)

$MOCA – это базовый ресурс, на котором базируется Moca Network, взаимосовместимая потребительская сеть с уже существующей экосистемой из более 450 компаний, созданных Mocaverse и Animoca Brands. С помощью $MOCA пользователи могут получить доступ и участвовать в потребительских dApps в ключевых культурных областях, таких как игры, спорт, музыка и интеллектуальная собственность. Это возможно благодаря совместимому инфраструктурному уровню Mocaverse, состоящему из аккаунта, идентификации, баллов и репутации.

Официальный сайт:
https://moca.network/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xf944e35f95e819e752f3ccb5faf40957d311e8c5

Токеномика и анализ цен Mocaverse (MOCA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mocaverse (MOCA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 235,72M
$ 235,72M$ 235,72M
Общее предложение:
$ 8,89B
$ 8,89B$ 8,89B
Оборотное предложение:
$ 3,38B
$ 3,38B$ 3,38B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 619,47M
$ 619,47M$ 619,47M
Исторический максимум:
$ 0,48868
$ 0,48868$ 0,48868
Исторический минимум:
$ 0,06047180011608889
$ 0,06047180011608889$ 0,06047180011608889
Текущая цена:
$ 0,06969
$ 0,06969$ 0,06969

Токеномика Mocaverse (MOCA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Mocaverse (MOCA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MOCA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MOCA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOCA, изучите текущую цену MOCA!

Как купить MOCA

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История цены Mocaverse (MOCA)

Анализ истории цены MOCA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.