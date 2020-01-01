Токеномика Mocaverse (MOCA) Откройте для себя ключевую информацию о Mocaverse (MOCA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mocaverse (MOCA) $MOCA – это базовый ресурс, на котором базируется Moca Network, взаимосовместимая потребительская сеть с уже существующей экосистемой из более 450 компаний, созданных Mocaverse и Animoca Brands. С помощью $MOCA пользователи могут получить доступ и участвовать в потребительских dApps в ключевых культурных областях, таких как игры, спорт, музыка и интеллектуальная собственность. Это возможно благодаря совместимому инфраструктурному уровню Mocaverse, состоящему из аккаунта, идентификации, баллов и репутации. Официальный сайт: https://moca.network/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xf944e35f95e819e752f3ccb5faf40957d311e8c5 Купить MOCA сейчас!

Токеномика и анализ цен Mocaverse (MOCA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mocaverse (MOCA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 235,72M $ 235,72M $ 235,72M Общее предложение: $ 8,89B $ 8,89B $ 8,89B Оборотное предложение: $ 3,38B $ 3,38B $ 3,38B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 619,47M $ 619,47M $ 619,47M Исторический максимум: $ 0,48868 $ 0,48868 $ 0,48868 Исторический минимум: $ 0,06047180011608889 $ 0,06047180011608889 $ 0,06047180011608889 Текущая цена: $ 0,06969 $ 0,06969 $ 0,06969 Узнайте больше о цене Mocaverse (MOCA)

Токеномика Mocaverse (MOCA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mocaverse (MOCA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MOCA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MOCA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOCA, изучите текущую цену MOCA!

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