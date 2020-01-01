Токеномика Helium Mobile (MOBILE) Откройте для себя ключевую информацию о Helium Mobile (MOBILE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Helium Mobile (MOBILE) Helium (ThePeoplesNetwork) представляет собой смену парадигмы децентрализованной беспроводной инфраструктуры на основе блокчейна Solana. Официальный сайт: https://www.helium.com/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/mb1eu7TzEc71KxDpsmsKoucSSuuoGLv1drys1oP2jh6 Купить MOBILE сейчас!

Токеномика и анализ цен Helium Mobile (MOBILE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Helium Mobile (MOBILE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 26,41M $ 26,41M $ 26,41M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 89,28B $ 89,28B $ 89,28B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0082 $ 0,0082 $ 0,0082 Исторический минимум: $ 0,000070400808645459 $ 0,000070400808645459 $ 0,000070400808645459 Текущая цена: $ 0,0002958 $ 0,0002958 $ 0,0002958 Узнайте больше о цене Helium Mobile (MOBILE)

Токеномика Helium Mobile (MOBILE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Helium Mobile (MOBILE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MOBILE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MOBILE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOBILE, изучите текущую цену MOBILE!

Как купить MOBILE Заинтересованы в добавлении Helium Mobile (MOBILE) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки MOBILE, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить MOBILE на MEXC прямо сейчас!

История цены Helium Mobile (MOBILE) Анализ истории цены MOBILE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены MOBILE прямо сейчас!

Прогноз цены MOBILE Хотите узнать, куда может двигаться MOBILE? Наша страница прогноза цены MOBILE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена MOBILE прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!