Токеномика MANSORY (MNSRY) Откройте для себя ключевую информацию о MANSORY (MNSRY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MANSORY (MNSRY) MANSORY – это больше, чем традиция, больше, чем гонки, больше, чем токен. Официальный сайт: https://www.mansory.com/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/1xdtu7y3LkkrVCAbm5KGKfYzq1qgKhxxk5AaJBqpump Купить MNSRY сейчас!

Токеномика и анализ цен MANSORY (MNSRY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MANSORY (MNSRY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 43,34M $ 43,34M $ 43,34M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 899,99M $ 899,99M $ 899,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 48,16M $ 48,16M $ 48,16M Исторический максимум: $ 0,0896 $ 0,0896 $ 0,0896 Исторический минимум: $ 0,000105327784649979 $ 0,000105327784649979 $ 0,000105327784649979 Текущая цена: $ 0,04816 $ 0,04816 $ 0,04816 Узнайте больше о цене MANSORY (MNSRY)

Токеномика MANSORY (MNSRY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MANSORY (MNSRY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MNSRY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MNSRY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MNSRY, изучите текущую цену MNSRY!

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